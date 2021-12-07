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Сирия заявила об атаке порта Латакия со стороны Израиля

Вторник, 7 декабря 2021, 04:33
Сирия заявила об атаке порта Латакия со стороны Израиля
фото: Getty Images

По данным сирийских государственных СМИ, Израиль нанес во вторник утром авиаудары по сирийскому порту Латакия.

Источник: AFP, RFI со ссылкой на сирийские государственные СМИ

Детали: Государственное агентство Сирии утверждает, что Израиль "совершил воздушную агрессию с помощью нескольких ракет".

Также издание, ссылаясь на источники, сообщает, что сирийская "противовоздушная оборона отбила израильскую агрессию" в порту Латакия.

По информации агентства, атака была направлена на контейнерную платформу порта, в результате чего загорелся ряд контейнеров, но обошлось без жертв.

Позже сирийское государственное телевидение сообщило, что пожарные взяли огонь под контроль.

Напомним: Израиль в январе нанес ряд авиаударов по окрестностям Дамаска.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияИзраиль
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