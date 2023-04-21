Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина планировала атаки на российские войска в Сирии – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 21 апреля 2023, 03:55
Украина планировала атаки на российские войска в Сирии – СМИ
Российские войска в Сирии. Фото Getty Images

Утечка секретных документов США свидетельствует о том, что Главное управление разведки МО Украины готовило удары по российским войскам и наемникам ЧВК "Вагнер" в Сирии с участием курдских формирований, однако в декабре Владимир Зеленский приказал остановить планирование операции.

Источник: The Washington Post

Детали: По данным WP, целью открытия нового поля боя за тысячи километров от Украины должно было быть задание российской армии и группе "Вагнера", которая активно действует в Сирии, расходов и потерь, что, вероятно, заставило бы Москву передислоцировать свои ресурсы из Украины.

Согласно документам, которые попали в сеть, в декабре Владимир Зеленский приказал остановить планирование. На основе разведывательных данных, собранных по состоянию на 23 января, в документах подробно изложено, как происходило планирование и как такая операция может произойти, если Украина возобновит ее, пишет издание.

Как сообщает WP, в документе с грифом HCS-P, что означает получение определенной информации от людей, подробно описано, как офицеры Главного управления разведки МОУ могли планировать атаки на российские силы в Сирии. Отмечается, что начальник ГУР Кирилл Буданов отказался от комментариев.

В документах указано, что украинские военные разведчики отдавали предпочтение нанесению ударов по российским силам с помощью беспилотных летательных аппаратов. Они планировали начинать "с малого" или же ограничить свои удары только по "вагнеровцам".

Украинские офицеры, пишет издание, рассматривали возможность подготовки бойцов Сирийских демократических сил (SDF), военных сил контролируемого курдами автономного северо-востока Сирии, для нанесения ударов по российским целям и проведения "неопределенных мероприятий "прямого действия" вместе с атаками с БПЛА".

ВИДЕО ДНЯ

Отмечается, что SDF стремились пройти обучение, получить системы ПВО и гарантии, что их роль в украинских операциях будет сохранена в тайне. Руководство SDF также запретило наносить удары по российским позициям в курдских районах.

В комментарии изданию представитель SDF Фархад Шами заявил, что "документы, о которых вы говорите относительно наших сил, не являются реальными", а также, что силы SDF "никогда не были стороной в российско-украинской войне".

"Слитый" документ, пишет WP, указывает на то, что Турция знала о планировании, а турецкие чиновники "стремились избежать потенциального удара" и предложили Украине осуществлять свои атаки из курдских районов, а не из северных и северо-западных районов, которые удерживаются другими повстанческими группами, некоторые из которых поддерживаются Анкарой.

Издание объясняет, что Турция выступает против SDF и считает их Отряды народной самообороны (YPG) террористической группировкой. Зато SDF является главным партнером американских войск в Сирии, где они часто делят базы в рамках миссии для предотвращения возрождения Исламского государства.

Согласно документам, в ноябре офицеры украинской военной разведки определили потенциальные логистические ограничения для своих планов, включая "проблемы с внутрикурдским пограничным контролем и созданием оперативной базы".

"К 29 декабря офицеры, похоже, выяснили, что Зеленский остановил их планы. Непонятно, почему Зеленский приказал ГУР прекратить планирование операций, но в документе отмечается, что он мог сделать это по разным причинам: давление со стороны США, ограниченность украинских беспилотников или сомнения в том, что атаки могут быть успешными.

Другим фактором мог быть успех операций военной разведки в России. Согласно документам, ГУР было агрессивным в организации диверсий, убийств и дестабилизационных операций на оккупированных Россией территориях в Украине. Эти районы, вероятно, предлагают преимущества в логистике, языке и других параметрах", – говорится в публикации WP.

Киев вряд ли вернется к этим планам, но если Украина все же начнет операцию, то атаки могут "вызвать российский ответ, направленный против интересов США в регионе, если поддержка операции будет приписываться Штатам", отмечается в документе.

Документ подробно описывает, как могла бы выглядеть кампания тайных атак Украины и какую ответную эскалацию со стороны РФ они могли бы вызвать. В отчете сравниваются атаки на хорошо защищенные "приоритетные" российские объекты вблизи Дамаска и сирийского побережья, которые были бы самыми опасными, но самыми дорогими для России, с ударами по "связанной с Россией нефтяной инфраструктуре" в центральной Сирии, которая плохо защищена противовоздушной обороной, но нанесла бы лишь "скромные расходы" РФ, в частности "Вагнеру".

В документе отмечается, что поле боя в Сирии "предоставляет Украине возможности для отрицания", поскольку она может атаковать российские позиции, по которым ранее наносили удары сирийские повстанцы, осуществлять атаки с территорий, которые контролируются повстанцами или даже правительственными войсками, а также приписывать атаки "передовым, несуществующим или активным негосударственным группам".

В документах, пишет WP, упоминается реальный, но ранее не разглашаемый инцидент 27 ноября, когда российская система ПВО SA-22, которая базируется на востоке Сирии, открыла огонь по американскому беспилотнику MQ-9. По данным американского чиновника, беспилотник не был поражен ракетой.

Читайте также: Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США

Предыстория: 

Темы: СирияРосcияВагнерУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
В российском Белгороде "было громко" – в городе огромная воронка
Байден поговорил с Макроном после его неоднозначных заявлений о США и Китае
Зеленский: Никто не поймет, если в Вильнюсе не прозвучит приглашение Украины в НАТО
Стала известна причина взрыва в Белгороде: из российского бомбардировщика выпал боеприпас
Последние новости
07:36
В Хрустальном враг переоборудовал больницу в военный госпиталь – Генштаб
07:03
В Волгоградской области РФ разбился вертолет санавиации – росСМИ
06:39
Силы обороны отбили более 40 вражеских атак – сводка
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
Все новости...
Реклама: