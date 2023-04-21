Украина планировала атаки на российские войска в Сирии – СМИ

Утечка секретных документов США свидетельствует о том, что Главное управление разведки МО Украины готовило удары по российским войскам и наемникам ЧВК "Вагнер" в Сирии с участием курдских формирований, однако в декабре Владимир Зеленский приказал остановить планирование операции.

Источник: The Washington Post

Детали: По данным WP, целью открытия нового поля боя за тысячи километров от Украины должно было быть задание российской армии и группе "Вагнера", которая активно действует в Сирии, расходов и потерь, что, вероятно, заставило бы Москву передислоцировать свои ресурсы из Украины.

Согласно документам, которые попали в сеть, в декабре Владимир Зеленский приказал остановить планирование. На основе разведывательных данных, собранных по состоянию на 23 января, в документах подробно изложено, как происходило планирование и как такая операция может произойти, если Украина возобновит ее, пишет издание.

Как сообщает WP, в документе с грифом HCS-P, что означает получение определенной информации от людей, подробно описано, как офицеры Главного управления разведки МОУ могли планировать атаки на российские силы в Сирии. Отмечается, что начальник ГУР Кирилл Буданов отказался от комментариев.

В документах указано, что украинские военные разведчики отдавали предпочтение нанесению ударов по российским силам с помощью беспилотных летательных аппаратов. Они планировали начинать "с малого" или же ограничить свои удары только по "вагнеровцам".

Украинские офицеры, пишет издание, рассматривали возможность подготовки бойцов Сирийских демократических сил (SDF), военных сил контролируемого курдами автономного северо-востока Сирии, для нанесения ударов по российским целям и проведения "неопределенных мероприятий "прямого действия" вместе с атаками с БПЛА".

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Отмечается, что SDF стремились пройти обучение, получить системы ПВО и гарантии, что их роль в украинских операциях будет сохранена в тайне. Руководство SDF также запретило наносить удары по российским позициям в курдских районах.

В комментарии изданию представитель SDF Фархад Шами заявил, что "документы, о которых вы говорите относительно наших сил, не являются реальными", а также, что силы SDF "никогда не были стороной в российско-украинской войне".

"Слитый" документ, пишет WP, указывает на то, что Турция знала о планировании, а турецкие чиновники "стремились избежать потенциального удара" и предложили Украине осуществлять свои атаки из курдских районов, а не из северных и северо-западных районов, которые удерживаются другими повстанческими группами, некоторые из которых поддерживаются Анкарой.

Издание объясняет, что Турция выступает против SDF и считает их Отряды народной самообороны (YPG) террористической группировкой. Зато SDF является главным партнером американских войск в Сирии, где они часто делят базы в рамках миссии для предотвращения возрождения Исламского государства.

Согласно документам, в ноябре офицеры украинской военной разведки определили потенциальные логистические ограничения для своих планов, включая "проблемы с внутрикурдским пограничным контролем и созданием оперативной базы".

"К 29 декабря офицеры, похоже, выяснили, что Зеленский остановил их планы. Непонятно, почему Зеленский приказал ГУР прекратить планирование операций, но в документе отмечается, что он мог сделать это по разным причинам: давление со стороны США, ограниченность украинских беспилотников или сомнения в том, что атаки могут быть успешными.

Другим фактором мог быть успех операций военной разведки в России. Согласно документам, ГУР было агрессивным в организации диверсий, убийств и дестабилизационных операций на оккупированных Россией территориях в Украине. Эти районы, вероятно, предлагают преимущества в логистике, языке и других параметрах", – говорится в публикации WP.

Киев вряд ли вернется к этим планам, но если Украина все же начнет операцию, то атаки могут "вызвать российский ответ, направленный против интересов США в регионе, если поддержка операции будет приписываться Штатам", отмечается в документе.

Документ подробно описывает, как могла бы выглядеть кампания тайных атак Украины и какую ответную эскалацию со стороны РФ они могли бы вызвать. В отчете сравниваются атаки на хорошо защищенные "приоритетные" российские объекты вблизи Дамаска и сирийского побережья, которые были бы самыми опасными, но самыми дорогими для России, с ударами по "связанной с Россией нефтяной инфраструктуре" в центральной Сирии, которая плохо защищена противовоздушной обороной, но нанесла бы лишь "скромные расходы" РФ, в частности "Вагнеру".

В документе отмечается, что поле боя в Сирии "предоставляет Украине возможности для отрицания", поскольку она может атаковать российские позиции, по которым ранее наносили удары сирийские повстанцы, осуществлять атаки с территорий, которые контролируются повстанцами или даже правительственными войсками, а также приписывать атаки "передовым, несуществующим или активным негосударственным группам".

В документах, пишет WP, упоминается реальный, но ранее не разглашаемый инцидент 27 ноября, когда российская система ПВО SA-22, которая базируется на востоке Сирии, открыла огонь по американскому беспилотнику MQ-9. По данным американского чиновника, беспилотник не был поражен ракетой.

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