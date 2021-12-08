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МИД Британии: Россия заплатит высокую цену за вторжение в Украину

Среда, 8 декабря 2021, 13:41
Лиз Трасс, фото Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что России придется заплатить высокую цену в случае вторжения в Украину.

Об этом она заявила во время выступления о приоритетах Британии во внешней политике в Chatham House, сообщает "Европейская правда".

"Россия наращивает войска на украинской границе. И я хочу сказать очень четко, что стратегической ошибкой будет вторжение России на территорию Украины... Как сказал президент Байден, и мы говорили об этом на министерской встрече в Риге, за это придется заплатить высокую экономическую и дипломатическую цену", - сказала Трасс.

Она напомнила, что Британия уже долгое время оказывает оборонную помощь Украине. "И конечно мы обсуждаем с нашими союзниками по НАТО разные меры, в том числе экономические. Но мы очень четко даем понять, что поддерживаем Украину перед лицом агрессии", - добавила министр.

Трасс отметила, что в среду в Лондоне проведет встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Напомним, разговор Байдена и Путина в формате видеовстречи по защищенной связи состоялся вечером 7 декабря и длился более двух часов. Основной темой было наращивание российских войск на границе с Украиной.

После переговоров советник президента США Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Об итогах переговоров президентов США и РФ читайте в статье: Новое требование Путина: главное на переговорах США и РФ или смотрите в видеоформате на youtube-канале ЕвроПравды в роликах "Видеовстреча Байден-Путин: последствия и риски" и "Что стоит за угрозами РФ напасть на Украину".

Темы: РосcияУкраинаБритания
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