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В Москве поставили ЗРК "Панцирь" на закрытой свалке - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 7 июля 2023, 13:52
В Москве поставили ЗРК Панцирь на закрытой свалке - СМИ
Фото: Getty Images

Российские военные развернули дополнительный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1" на законсервированной свалке "Саларьево" в Новой Москве.

Источник: "The Insider"

Детали: По данным издания на этом полигоне твердых бытовых отходов ранее уже была размещена радиолокационная станция (РЛС), но сейчас появились дополнительные объекты: помещения для военных, канистры с топливом и, вероятно, боеприпасы.

 

Время от времени операторы переводят ЗРПК в боевое положение, это видно по вращению радара и движению зенитных орудий.

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"Панцирь" - комплекс малого радиуса действия. Кроме своего основного назначения - защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения, он способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой противника.

Издание сообщает, что вид на военную технику открывается со стороны ЖК "Саларьево-парк" и станции метро "Филатов луг" на Сокольнической линии. У подножия полигона располагается стоянка, куда отвозят эвакуированный в Новой Москве транспорт.

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Полигон твердых бытовых отходов "Саларьево" - рекультивированная гора мусора, считается крупнейшим подобным полигоном в Европе.

Военные используют свалку для размещения своих объектов с февраля. Первой там появилась мобильная РЛС разведки и целеуказания П-18-2 "Прима" с характерной большой горизонтальной антенной, работающая в метровом диапазоне и предназначенная для обнаружения, сопровождения, измерения координат и определения государственной принадлежности воздушных объектов.

Что предшествовало: В марте 2023 года сообщалось, что московские власти начали вырубать леса, чтобы разместить системы ПВО в российской столице.

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Темы: Росcиявойнаоружие
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