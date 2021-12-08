Новый канцлер Германии дал присягу в Бундестаге

После избрания новым федеральным канцлером Германии социал-демократ Олаф Шольц дал присягу в Бундестаге.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel Online.

Текст присяги канцлера изложен в статье 56 германской Конституции.

"Я присягаю, что буду посвящать свои силы благополучию немецкого народа, увеличивать его блага, поддерживать и защищать Основной закон и федеральные законы, добросовестно исполнять свои обязанности и справедливо поступать с каждым", - сказал текст присяги Шольц.

Фото: Getty Images

Шольца избрали канцлером 395 голосами депутатов Бундестага в среду.

После голосования он отправился во дворец Бельвю, где федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначил его новым главой правительства.

После присяги Шольц официально сменил свою предшественницу Ангелу Меркель после 16 лет работы.

Во второй половине дня между ними произойдет передача власти.

Социал-демократическая партия Германии, одержавшая победу на сентябрьских выборах, сформировала коалицию со Свободной демократической партией и "Зелеными". Официально коалиционное соглашение было подписано 7 декабря.

Ангела Меркель не выдвигала свою кандидатуру на выборах, ее партия ХДС после поражения выберет в январе совершенно новое руководство.

Шольц стал девятым канцлером Германии и четвертым канцлером от Социал-демократической партии после Вилли Брандта, Гельмута Шмидта и Герхарда Шредера.

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