Нацсовет проверит новый телеканал ОПЗЖ через Шуфрича

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала "Первый независимый" через нового владельца Нестора Шуфрича.

Источник: Детектор Медиа

Детали: В Нацсовете приняли решение выполнить дополнительную выездную проверку ООО "Тайм медиа", на которую зарегистрирован телеканал "Первый независимый".

В Нацсовете отметили, что народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич стал мажоритарным владельцем телеканала. Однако Шуфрич также является главой парламентского комитета по вопросам свободы слова. По мнению члена Нацсовета Максима Оноприенко, это конфликт конфликтов, ведь он может влиять как на решение комитета, так и на решение телевещателя.

Сведения об изменении владельца предоставили Нацсовету после проверки, из-за чего они назначили дополнительную проверку.

Кроме того, 98 сотрудников телеканала, каждый из которых имел 1% процент собственности, передали его в управление сотруднице Диане Панченко. Следовательно, она имеет фактически 99% в уставном капитале. Однако Нацсовету не предоставили подробных отчетов о том, кому принадлежит еще 1%.

Справка: Согласно реестрам, телеканал принадлежит ООО "Медиахолдинг Новости", созданному 18 февраля 2021 после блокирования трех телеканалов "112", Newsone и Zik, принадлежавших народному депутату Тарасу Козаку.

Предыстория: