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Украина и Хорватия подписали пять совместных документов

Четверг, 9 декабря 2021, 09:55
Фото Кабмина - kmu.gov.ua

Украина и Хорватия во время последнего визита в Киев премьера Хорватии Андрея Пленковича подписали пять документов, углубляющих двусторонние отношения.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пишет "Европейская правда".

Первым стала декларация о поддержке Хорватией будущего членства Украины в ЕС.

Также подписали план мероприятий на 2022-2023 годы для рабочей группы между Украиной и Хорватией, который, в частности, предусматривает обмен опытом с Хорватией в вопросе реинтеграции временно оккупированных территорий, реабилитации ветеранов и внутренне перемещенных лиц, противоминной деятельности и усиления национальной безопасности.

Кроме того, во время заседания межправительственной украинско-хорватской комиссии по вопросам экономического сотрудничества заключили:

- соглашение о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и Государственным архивом Хорватии, что позволит уровнять права доступа украинских и хорватских исследователей к архивным документам и поможет углублять научные связи между странами;

- меморандум о взаимопонимании между Мининфраструктуры Украины и Министерством моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. Договоренность должна обеспечить условия для беспрепятственной железнодорожной перевозки пассажиров, транспортировки грузов и почты между государствами

- меморандум о взаимопонимании для сотрудничества в сфере метрологии между Минэкономики Украины и Государственным бюро метрологии Республики Хорватия. Обмен информацией и передовым опытом Хорватии будет способствовать выполнению Украиной положений Соглашения об ассоциации по части технических барьеров в торговле и подготовке к заключению Соглашения АСАА, поясняют в правительстве.

 
 

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Темы: ХорватияКабинет министровмеждународные отношения
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