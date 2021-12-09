Украинцев предупреждают о тумане и гололедице на дорогах

До конца суток в четверг, ночью и утром в пятницу в Киеве и ряде областей Украины ожидается туман и гололедица на дорогах.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: До конца суток 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в большинстве областей удержится туман, видимость 200-500 м; в большинстве западных, северных и Винницкой области гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

В Киеве и области до конца суток 9 декабря ночью и утром 10 декабря сохранится туман, видимость 200-500 м; гололед, на дорогах гололедица.

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