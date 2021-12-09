Українців попереджають про туман та ожеледицю на дорогах

До кінця доби у четвер, вночі та вранці у п’ятницю в Києві та низці областей України очікуються туман та ожеледиця на дорогах.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: До кінця доби 9 грудня, вночі та вранці 10 грудня у більшості областей утримається туман, видимість 200-500 м; у більшості західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві та області до кінця доби 9 грудня вночі та вранці 10 грудня утримається туман, видимість 200-500 м; ожеледь, на дорогах ожеледиця.

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