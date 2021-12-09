Меньше половины украинцев верят, что Украину втянут в кризис на белорусской границе
35% украинцев оценили угрозу вовлечения Украины в кризис с беженцами на польско-белорусской границе как более, чем вероятную.
Источник: социологический опрос группы "Рейтинг"
Детали: 21% опрошенных считают очень вероятной угрозу втягивания Украины в кризис на границе Беларуси, 14% – достаточно вероятной.
В то же время 18% считают эту угрозу маловероятной, еще 10% – скорее маловероятной.
17% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.
Среди перечисленных социологами возможных угроз для украинцев кризис на польско-белорусской границе называли меньше всего, вместе с веерными отключениями электроснабжения.
Опрос был проведен 1-7 декабря среди 2000 жителей Украины старше 18 лет методом личного формализованного интервью. Погрешность репрезентативности не превышает 2,2%.