До +24°: в Европе год начинается с аномального тепла

В большей части Европы, особенно в Испании и Италии, зафиксировано аномально теплое начало нового года.

Источник: The Guardian

Детали: На этой неделе в Испании были зарегистрированы рекордные температуры, и, по прогнозам, в ближайшие дни в районах итальянских Альп они поднимутся на 15°C выше среднего сезонного показателя.

В Бильбао, на севере Испании, температура достигла 24,7°C – максимума, невиданного с момента начала ведения учета в 1947 году.

В Сеговии, недалеко от Мадрида, была зафиксирована температура 22,7°C, самая высокая с 1920 года, а в соседней Авила достигла 20,2°C, самого высокого уровня с 1983 года.

Представитель государственного метеорологического агентства AEMET Рубен дель Кампо отметил, что такие высокие температуры не являются нормальным явлением, они обычно наблюдаются в апреле.

Сообщается также, что антициклон высокого давления переместился во Францию ​​и Италию, и альпинистские спасатели предупредили об опасности схода лавин.

По прогнозам, температура на некоторых из самых известных горнолыжных курортов Италии, включая Кортина д'Ампеццо и Курмайор, в первый день Нового года будет на 13-15°C выше сезонной нормы, а мягкая погода сохранится до 3 января.

На горнолыжных курортах на высоте до 2000 метров нет снега, и они не могут производить искусственный снег из-за слишком высокой температуры.

В остальной части Италии также наблюдаются аномально теплые условия: в субботу в Риме ожидается максимум 18°C, а в середине следующей недели – 22°C в сицилийском городе Катания.