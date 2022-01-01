Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

До +24°: в Европе год начинается с аномального тепла

Суббота, 1 января 2022, 13:22
иллюстративное фото, pixabay.com

В большей части Европы, особенно в Испании и Италии, зафиксировано аномально теплое начало нового года.

Источник: The Guardian

Детали: На этой неделе в Испании были зарегистрированы рекордные температуры, и, по прогнозам, в ближайшие дни в районах итальянских Альп они поднимутся на 15°C выше среднего сезонного показателя.

В Бильбао, на севере Испании, температура достигла 24,7°C – максимума, невиданного с момента начала ведения учета в 1947 году.

В Сеговии, недалеко от Мадрида, была зафиксирована температура 22,7°C, самая высокая с 1920 года, а в соседней Авила достигла 20,2°C, самого высокого уровня с 1983 года.

Представитель государственного метеорологического агентства AEMET Рубен дель Кампо отметил, что такие высокие температуры не являются нормальным явлением, они обычно наблюдаются в апреле.

Сообщается также, что антициклон высокого давления переместился во Францию ​​и Италию, и альпинистские спасатели предупредили об опасности схода лавин.

По прогнозам, температура на некоторых из самых известных горнолыжных курортов Италии, включая Кортина д'Ампеццо и Курмайор, в первый день Нового года будет на 13-15°C выше сезонной нормы, а мягкая погода сохранится до 3 января.

На горнолыжных курортах на высоте до 2000 метров нет снега, и они не могут производить искусственный снег из-за слишком высокой температуры.

В остальной части Италии также наблюдаются аномально теплые условия: в субботу в Риме ожидается максимум 18°C, а в середине следующей недели – 22°C в сицилийском городе Катания.

Украинская правда
Темы: Европапогода
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве после долгих выходных резко возросло число больных Covid

НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии переговоров с РФ

видеоВ Казахстане продолжаются столкновения, в Алматы люди захватили администрацию

Украинская песня "Шум" попала в тройку самых популярных на "Евровидении"

Главные новости вторника и ночи: Зеленский в Буковеле с Коломойским, события в Казахстане

Президент Казахстана отправил правительство в отставку

Все новости...
Европа
Елка Киева вошла в список красивейших в Европе
Возле греческого Крита в третий раз за последние дни произошло сильное землетрясение
Лавров намекнул на военные действия в Европе
Последние новости
13:31
2021-й был одним из самых теплых в Киеве за 140 лет: побил 25 температурных рекордов
13:14
В США учительница самостоятельно вакцинировала ученика Pfizer. Ей грозит тюрьма
13:05
фото Верховный представитель ЕС впервые с начала войны отправился на Донбасс
12:55
Госкомтелерадио запретило ввоз из РФ 73 книг в 2021 году
12:54
Посол рассказал о диалоге с новым правительством Германии по поставке оружия Украине и не только
12:25
В Киеве после долгих выходных резко возросло число больных Covid
12:07
Дефицит общего фонда госбюджета за 2021 год оказался меньше планируемого - Минфин
12:06
Детей, не привитых от полиомиелита вовремя, вакцинируют в январе 2022 года.
12:03
НАТО проведет встречу с Украиной в преддверии переговоров с РФ
11:51
Украинцам советуют не ездить в Казахстан и обходить людные площади
Все новости...