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Токаев заявил, что в Казахстане восстановлен порядок после "попытки переворота"

Понедельник, 10 января 2022, 10:06
Токаев заявил, что в Казахстане восстановлен порядок после попытки переворота
Военные стерегут въезд в столицу Казахстана, фото NEXTA Live

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном восстановлении порядка в его стране.

Источник: "Интерфакс"

Прямая речь Токаева: "Полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях…

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Операция продолжается, корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее. Предстоит большая напряженная работа, задействуются ветераны правоохранительных органов и армии".

Детали: По словам президента Казахстана, на сегодняшний день в органы полиции доставлено "около 8 тысяч человек, и правоохранительные и специальные органы проверяют их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерству и другим преступлениям".

Он заявил, что "изъято 116 единиц оружия".

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По словам Токаева, в Казахстане выполняют "миротворческие задачи" 2030 военнослужащих сил ОДКБ и 250 единиц боевой техники.

Он также заявил, что мировому сообществу будут представлены дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против Казахстана.

Токаев утверждает, что готовился государственный переворот, организаторы как повод использовали недовольство населения ростом цен на автомобильный газ, но не отступили от своих планов даже после удовлетворения ценовых требований митингующих.

Прямая речь: "Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу.

Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных…

Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. 

Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй и третий план, о них забыли. Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа

Стала очевидной главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти".

Предыстория:

  • Протесты в Казахстане начались 2 января. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
  • МВД Казахстана сообщает о тысячах задержанных людей в результате массовых протестов.

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Темы: Казахстан
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