Токаев заявил, что в Казахстане восстановлен порядок после "попытки переворота"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил о полном восстановлении порядка в его стране.

Источник: "Интерфакс"

Прямая речь Токаева: "Полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях…

Реклама:

Операция продолжается, корректируются планы по выявлению скрывшихся боевиков, которые применяют новую тактику маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и прочее. Предстоит большая напряженная работа, задействуются ветераны правоохранительных органов и армии".

Детали: По словам президента Казахстана, на сегодняшний день в органы полиции доставлено "около 8 тысяч человек, и правоохранительные и специальные органы проверяют их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерству и другим преступлениям".

Он заявил, что "изъято 116 единиц оружия".

ВИДЕО ДНЯ

По словам Токаева, в Казахстане выполняют "миротворческие задачи" 2030 военнослужащих сил ОДКБ и 250 единиц боевой техники.

Он также заявил, что мировому сообществу будут представлены дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против Казахстана.

Токаев утверждает, что готовился государственный переворот, организаторы как повод использовали недовольство населения ростом цен на автомобильный газ, но не отступили от своих планов даже после удовлетворения ценовых требований митингующих.

Прямая речь: "Речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу.

Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных…

Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы.

Социально-экономические и общественно-политические требования отошли на второй и третий план, о них забыли. Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа

Стала очевидной главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти".

Предыстория:

Знать больше: Революция или российская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать

Еще не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь введение войск РФ в Казахстан

Зачем Кремль устанавливает контроль над Казахстаном