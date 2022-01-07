В деле Порошенко не арестовывали активы "Прямого" и "5 канала" – ГБР

По делу о государственной измене арестовали имущество пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. В ДБР заявили, что в рамках этого дела на активы телеканалов "Прямой" и "5-й" арест не налагался.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Детали: Печерский районный суд Киева арестовал имущество пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко по делу о государственной измене. ОГП уточнил, что арестовали имущество Порошенко, принадлежащее ему в соответствии с данными в госреестрах.

После этого прессслужба "Европейской солидарности" распространила заявление об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5-й", ранее принадлежавших Порошенко. В свою очередь ГБР это опровергло.

Дословно ГБР: "Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа", что не соответствует действительности, поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался.

Подчеркиваем, что в связи с принятием упомянутого судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не произошло.

Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующих государственных реестров является пятый президент Украины, полномочия которого прекращены".

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