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В деле Порошенко не арестовывали активы "Прямого" и "5 канала" – ГБР

Пятница, 7 января 2022, 11:43
В деле Порошенко не арестовывали активы Прямого и 5 канала – ГБР
Петр Порошенко, фото Эльдара Сарахмана, УП

По делу о государственной измене арестовали имущество пятого президента, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. В ДБР заявили, что в рамках этого дела на активы телеканалов "Прямой" и "5-й" арест не налагался.

Источник: сообщение Государственного бюро расследований

Детали: Печерский районный суд Киева арестовал имущество пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко по делу о государственной измене. ОГП уточнил, что арестовали имущество Порошенко, принадлежащее ему в соответствии с данными в госреестрах.

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После этого прессслужба "Европейской солидарности" распространила заявление об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5-й", ранее принадлежавших Порошенко. В свою очередь ГБР это опровергло.

Дословно ГБР: "Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа", что не соответствует действительности, поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался.

Подчеркиваем, что в связи с принятием упомянутого судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не произошло.

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Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что арест наложен исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующих государственных реестров является пятый президент Украины, полномочия которого прекращены".

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Предыстория:

  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря. 
  • Порошенко, находящийся за рубежом заявил, что вернется в Украину только в первой половине января. 
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.
  • Государственное бюро расследований намекнуло, что 5-й Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБРСМИ
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