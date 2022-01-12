Саакашвили планирует впервые явиться на суде в Тбилиси
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили планирует впервые лично явиться в зале суда 13 января по делу о незаконном пересечении границы.
Источник: facebook-страница Саакашвили
Прямая речь Саакашвили: "Завтра я приду на суд и скажу то, что должен сказать. Встретимся 13-го в 13:00 (15:00 по Киеву – ред.)".
Детали: В Тбилисском суде рассматривают дело о незаконном пересечении грузинской границы в октябре 2021 года.
На подготовительном заседании суда Саакашвили не смог присутствовать лично, поскольку проходил реабилитацию после 50-дневного голодания.
Адвокаты обвиняемого ходатайствовали приобщить к делу выводы центра "Эмпатия" о состоянии здоровья Саакашвили. Судья удовлетворил это ходатайство.
В то же время, суд не восстановил право на телефонные звонки экс-президенту.
Предыстория:
- 30 декабря, по словам партнерши экс-политика Елизаветы Ясько, Саакашвили принудительно перевезли из больницы обратно в тюрьму в Горе. 3 января заключенный экс-президент поставил ультиматум, чтобы ему разрешили конфиденциальное общение с посетителями, а также предоставили независимых врачей.
- Партнерша бывшего грузинского президента Елизавета Ясько заявляла, что у Саакашвили случаются провалы в памяти из-за нарушений психического здоровья при пытках тюремщиками в Грузии.
- 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.
- В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
- Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.