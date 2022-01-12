Саакашвили планирует впервые явиться на суде в Тбилиси

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили планирует впервые лично явиться в зале суда 13 января по делу о незаконном пересечении границы.

Источник: facebook-страница Саакашвили

Прямая речь Саакашвили: "Завтра я приду на суд и скажу то, что должен сказать. Встретимся 13-го в 13:00 (15:00 по Киеву – ред.)".

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Детали: В Тбилисском суде рассматривают дело о незаконном пересечении грузинской границы в октябре 2021 года.

На подготовительном заседании суда Саакашвили не смог присутствовать лично, поскольку проходил реабилитацию после 50-дневного голодания.

Адвокаты обвиняемого ходатайствовали приобщить к делу выводы центра "Эмпатия" о состоянии здоровья Саакашвили. Судья удовлетворил это ходатайство.

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В то же время, суд не восстановил право на телефонные звонки экс-президенту.

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