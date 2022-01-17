Здесь и дальше фото Эльдара Сарахмана, УП

Пятый президент Петр Порошенко приехал в Печерский суд Киева, где на 11:00 запланировано заседание по избранию меры пресечения по делу о государственной измене.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события

Детали: Порошенко приехал в суд в 10:50.

На тот момент под судом его ждали несколько тысяч человек.

Собравшиеся скандировали "Порошенко!" и "Порох есть – дадим огня!".

Порошенко прибув до Печерського суду pic.twitter.com/OQTB8kXutx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022

Пятый президент заявил своим сторонникам, что "приехал в Украину, чтобы защищать Украину, а не Порошенко".

Что было раньше: Порошенко 17 января прилетел из Варшавы в Киев.

17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.

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