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Порошенко приехал в суд

Понедельник, 17 января 2022, 11:00
Здесь и дальше фото Эльдара Сарахмана, УП

Пятый президент Петр Порошенко приехал в Печерский суд Киева, где на 11:00 запланировано заседание по избранию меры пресечения по делу о государственной измене.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события

Детали: Порошенко приехал в суд в 10:50. 

 

На тот момент под судом его ждали несколько тысяч человек. 

 

Собравшиеся скандировали "Порошенко!" и "Порох есть – дадим огня!".

Пятый президент заявил своим сторонникам, что "приехал в Украину, чтобы защищать Украину, а не Порошенко".

 

Что было раньше: Порошенко 17 января прилетел из Варшавы в Киев.

17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене. 

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Подробнее о сути дела читайте: "Поехали, ... твою мать!" История "государственной измены" Порошенко

Предыстория:

  • Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
  • Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
  • Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
  • Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Ирина Балачук, Эльдар Сарахман, УП
Темы: Порошенкосудгосизмена


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