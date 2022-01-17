Порошенко приехал в суд
Пятый президент Петр Порошенко приехал в Печерский суд Киева, где на 11:00 запланировано заседание по избранию меры пресечения по делу о государственной измене.
Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события
Детали: Порошенко приехал в суд в 10:50.
На тот момент под судом его ждали несколько тысяч человек.
Собравшиеся скандировали "Порошенко!" и "Порох есть – дадим огня!".
Порошенко прибув до Печерського суду pic.twitter.com/OQTB8kXutx— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022ВИДЕО ДНЯ
Пятый президент заявил своим сторонникам, что "приехал в Украину, чтобы защищать Украину, а не Порошенко".
Что было раньше: Порошенко 17 января прилетел из Варшавы в Киев.
17 января в 11:00 Печерский суд Киева назначил заседание, на котором будет избрана мера пресечения бывшему президенту по делу о государственной измене.
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Предыстория:
- Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Подозреваемым в этом деле является также нардеп и кум Путина Виктор Медведчук.
- Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко заявил, что находится за рубежом и вернется в Украину только в январе. Позднее стало известно, что пятый президент прилетит 17 января.
- Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко решил вылететь за границу, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.
- Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.