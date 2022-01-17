Тут і далі фото Ельдара Сарахмана, УП

П’ятий президент Петро Порошенко приїхав до Печерського суду Києва, де на 11:00 заплановане засідання з обрання йому міри запобіжного заходу у справі про державну зраду.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

Деталі: Порошенко приїхав до суду о 10:50.

На той момент під судом його чекали кілька тисяч людей.

Присутні скандували "Порошенко!" і "Порох є – дамо вогню!".

Порошенко прибув до Печерського суду pic.twitter.com/OQTB8kXutx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022

П’ятий президент заявив своїм прихильникам, що "приїхав в Україну, щоб захищати Україну, а не Порошенка".

Що було раніше: Порошенко 17 січня прилетів із Варшави до Києва. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

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Детальніше про суть справи читайте: "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка

Передісторія: