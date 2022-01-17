Порошенко приїхав до суду
П’ятий президент Петро Порошенко приїхав до Печерського суду Києва, де на 11:00 заплановане засідання з обрання йому міри запобіжного заходу у справі про державну зраду.
Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події
Деталі: Порошенко приїхав до суду о 10:50.
На той момент під судом його чекали кілька тисяч людей.
Присутні скандували "Порошенко!" і "Порох є – дамо вогню!".
Порошенко прибув до Печерського суду pic.twitter.com/OQTB8kXutx— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022
П’ятий президент заявив своїм прихильникам, що "приїхав в Україну, щоб захищати Україну, а не Порошенка".
Що було раніше: Порошенко 17 січня прилетів із Варшави до Києва. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.
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Детальніше про суть справи читайте: "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка
Передісторія:
- Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
- Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
- Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.