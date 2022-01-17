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Порошенко просит вернуть прокуратуре "макулатуру" о его аресте

Понедельник, 17 января 2022, 14:24
Порошенко просит вернуть прокуратуре макулатуру о его аресте
Петр Порошенко в Печерском суде, фото Ольги Кириленко, УП

Бывший президент Петр Порошенко заявляет о фальсификации обвинений против него и просит Печерский райсуд Киева вернуть прокуратуре ходатайство об избрании меры пресечения для него.

Источник: Порошенко и его адвокаты во время заседания суда, которое ведет судья Алексей Соколов

Детали: После перерыва суд вернулся к рассмотрению вопроса об избрании меры пресечения для Порошенко по делу о государственной измене и покупке угля в ОРДЛО.

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Как сказал адвокат Илья Новиков, защита просит суд дать прокуратуре шанс подать ходатайство "пусть необоснованное, но, по крайней мере, поданное без процессуальных нарушений".

Порошенко поддержал позицию своих адвокатов и заявил о "грубых нарушениях, которые прокурорские работники совершили при оформлении подозрения".

Прямая речь Порошенко: "Никаких доказательств и по сути отсутствуют сообщения о том, что мне соответствующим закону образом было вручено подозрение. Подозреваемым себя не считаю. Фальсификации материалов дела, осуществляемые прокурорами, не принимаю…

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Закон требует, чтобы генеральный прокурор подписала подозрение, – она не подписывает. Закон требует, чтобы глава Верховной Рады был проинформирован – он не проинформирован. Закон требует, что если есть поручение, то должен быть определен прокурорский работник отдельным документом – он не определен.

Все это делается с одной целью: публичная дискредитация лидера оппозиции по приказу Офиса президента. 

Я обращаюсь к суду с ходатайством устранить грубые нарушения законодательства. Это дело должно быть немедленно возвращено в прокуратуру. В этой макулатуре или туалетной бумажке, которую они дали нам издевательски для ознакомления, нет ничегошеньки".

Детали: По словам Порошенко, к делу приобщили какие-то "бумажки", но глава Верховной Рады не проинформирован, как того требует закон, о чем он говорил публично.

Он подчеркнул, что приходится говорить о том, "кто и как вручал" подозрение, а не о сути обвинений.

 
Порошенко выступает в суде
Фото УП

Экс-президент также заявил, что готовилась провокация с задержанием его в аэропорту, которой помешало "наличие сотен камер" возле аэропорта.

Порошенко также заверил: "Я в страну приехал добровольно, первым делом я приехал в суд – и никакого повода для избежания судебного процесса я не давал и давать не собираюсь".

В свою очередь представитель прокуратуры заявил суду, что нарушений не было: подозрение может подписывать заместитель генерального прокурора, а уведомление о подозрении прокуроры могут осуществлять по поручению в письменном виде.

Новиков переспросил, кто вручил подозрение письменно, потому что защита настаивает, что Порошенко не получал подозрения.

Порошенко также заявил, что его адвокаты просили прокуратуру провести следственные действия с президентом Владимиром Зеленским и лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, которые публично дискредитировали его и заявляли, что знают ценную информацию. Но прокуроры заявили, что все доказательства собрали уже и "де-факто следствие закончили".

Этому предшествовало: В конце декабря 2021 года Офис генпрокурора согласовал ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Предыстория:

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Темы: Порошенкосудгосизменауголь
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