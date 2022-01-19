Арестович не подписывал документы об увольнении – источник

Советник руководителя Офиса Алексей Арестович не сообщил о своем увольнении и не подписывал соответствующего заявления, поэтому формально остается в должности.

Источник: источник "УП" в Офисе президента

Дословно: "В Офисе об его "увольнени"и узнали так же, как и все – из СМИ.

Пока Арестович никаких документов не подписывал. Поэтому формально он остается советником Ермака. И, возможно, это сотрудничество будет продолжено.

Ермак и Арестович договорились о встрече, поэтому в этой истории еще рано ставить последнюю точку".

Справка: Арестович является внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака, а также является членом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе касательно выполнения Минских соглашений.

До вступления в должность на Банковой, Арестович был блогером, который публиковал собственные размышления на темы политики, военного дела и философии. Кроме того, Арестович заявляет, что воевал на Донбассе.

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