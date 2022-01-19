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Арестович не подписывал документы об увольнении – источник

Среда, 19 января 2022, 22:43

Советник руководителя Офиса Алексей Арестович не сообщил о своем увольнении и не подписывал соответствующего заявления, поэтому формально остается в должности.

Источник: источник "УП" в Офисе президента

Дословно: "В Офисе об его "увольнени"и узнали так же, как и все – из СМИ.

Пока Арестович никаких документов не подписывал. Поэтому формально он остается советником Ермака. И, возможно, это сотрудничество будет продолжено.

Ермак и Арестович договорились о встрече, поэтому в этой истории еще рано ставить последнюю точку".

Справка: Арестович является внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака, а также является членом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе касательно выполнения Минских соглашений.

До вступления в должность на Банковой, Арестович был блогером, который публиковал собственные размышления на темы политики, военного дела и философии. Кроме того, Арестович заявляет, что воевал на Донбассе.

Предыстория: 

  • На этой неделе Арестович сообщил СМИ, что уволился со своей должности в Офисе президента и в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
  • 19 января на своей Facebook-странице он сообщил, что ему "с властью не по пути". В частности, его возмутило, что государство допустило возвращение пятого президента Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене, и позволило ему устроить "шоу со сторонниками" под стенами суда. По его мнению, это слабость государства, которую нельзя простить.
  • В сентябре 2021 года бывший министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал у себя в соцсетях старую видеозапись 2017 года, где Арестович утверждает, что мужчины "развлекаются на войне на Донбассе", а само пребывание в зоне Антитеррористической операции на Донбассе воспринимают как "курорт". Бывший министр посоветовал Банковой "послать этого персонажа куда подальше", назвав Арестовича "пустоцветом" и "мерзавцем". Сам Арестович среагировал на упреки, что экс-министр "начал политический сезон".
  • В декабре 2020 года Арестович прокомментировал медийную деятельность телеканалов "112", Newsone и Zik, принадлежавших народному депутату Тарасу Козаку, соратнику Виктора Медведчука, что "они враги и работают по закону". По его мнению, сообщения, которые они распространяли, должны "оценивать Национальный совет по телевидению и радиовещанию и Служба безопасности", а также добавил, что он приветствует их "журналистскую деятельность". Через три месяца – 3 февраля 2021 года, президент Владимир Зеленский ввел санкции против этих телеканалов.
  • В 2020 году заместитель секретаря Совета безопасности и обороны Сергей Кривонос заявил, что в 2018 году Арестович завел украинских снайперов на Донбассе на минное поле, из-за чего погибли двое военнослужащих и еще трое получили ранения.

Роман Романюк, УП
Темы: ЗеленскийАндрей ЕрмакОфис президентакурьезмедиа


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