Арестович не підписував документів про звільнення – джерело

Радник керівника Офісу Олексій Арестович не повідомив про своє звільнення та не підписував відповідної заяви, тож формально залишається на посаді.

Джерело: джерело "УП" в Офісі президента

Дослівно: "В Офісі про його "звільнення" дізнались так само, як усі – зі ЗМІ.

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Наразі пан Арестович ніяких документів не підписував. Тому формально він досі залишається радником Єрмака. І, можливо, ця співпраця буде продовжена.

Єрмак і Арестович домовились про зустріч, тому в цій історії ще рано ставити останню крапку".

Довідково: Арестович є позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака, а також є членом української делегації в Тристоронній контактній групі щодо виконання Мінських угод.

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Перед здобуттям посади на Банковій, Арестович був блогером, який публікував власні міркування на теми політики, військової справи та філософії. Крім того, Арестович заявляє, що воював на Донбасі.

Передісторія: