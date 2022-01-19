Арестович не підписував документів про звільнення – джерело
Радник керівника Офісу Олексій Арестович не повідомив про своє звільнення та не підписував відповідної заяви, тож формально залишається на посаді.
Джерело: джерело "УП" в Офісі президента
Дослівно: "В Офісі про його "звільнення" дізнались так само, як усі – зі ЗМІ.
Наразі пан Арестович ніяких документів не підписував. Тому формально він досі залишається радником Єрмака. І, можливо, ця співпраця буде продовжена.
Єрмак і Арестович домовились про зустріч, тому в цій історії ще рано ставити останню крапку".
Довідково: Арестович є позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака, а також є членом української делегації в Тристоронній контактній групі щодо виконання Мінських угод.
Перед здобуттям посади на Банковій, Арестович був блогером, який публікував власні міркування на теми політики, військової справи та філософії. Крім того, Арестович заявляє, що воював на Донбасі.
Передісторія:
- Цього тижня Арестович повідомив ЗМІ, що звільнився з посади позаштатного радника голови Офісу президента Андрія Єрмака та з посади спікера української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі.
- 19 січня на своїй Facebook-сторінці він повідомив, що йому "з владою не по путі". Зокрема, його обурило, що держава допустила повернення п’ятого президента Петра Порошенка, підозрюваного у державній зраді, та дозволила йому "влаштувати шоу з прихильниками під стінами суду". На його думку, це слабкість держави, яку не можна вибачити.
- У вересні 2021 року колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив у себе в соцмережах старий відеозапис 2017 року, де Арестович стверджує, що чоловіки "розважаються на війні на Донбасі", а саме перебування в зоні Антитерористичної операції на Донбасі сприймають як "курорт". Ексміністр порадив Банковій "послати цього персонажа куди подалі", назвавши Арестовича "пустоцвітом" і "мерзотником". Сам Арестович зреагував на закиди, що ексміністр "почав політичний сезон".
- У грудні 2020 року Арестович прокоментував медійну діяльність телеканалів "112", Newsone i Zik, які належали народному депутату Тарасу Козаку, соратникові Віктора Медведчука, що "вонине вороги і працюють за законом". На його думку, повідомлення, які вони поширювали, повинні оцінювати Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та Служба безпеки", а також додав, що він вітає їхню "журналістську діяльність". Через три місяці – 3 лютого 2021 року, президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти цих телеканалів.
- 2020 року заступник секретаря Ради безпеки й оборони Сергій Кривонос заявив, що у 2018 році Арестович завів українських снайперів на Донбасі на мінне поле, через що загинули двоє військовослужбовців і ще троє дістали поранення.