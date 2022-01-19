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Арестович не підписував документів про звільнення – джерело

Середа, 19 січня 2022, 21:43
Арестович не підписував документів про звільнення – джерело
Олексій Арестович. Фото з facebook-сторінки радника

Радник керівника Офісу Олексій Арестович не повідомив про своє звільнення та не підписував відповідної заяви, тож формально залишається на посаді.

Джерело: джерело "УП" в Офісі президента

Дослівно: "В Офісі про його "звільнення" дізнались так само, як усі – зі ЗМІ. 

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Наразі пан Арестович ніяких документів не підписував. Тому формально він досі залишається радником Єрмака. І, можливо, ця співпраця буде продовжена. 

Єрмак і Арестович домовились про зустріч, тому в цій історії ще рано ставити останню крапку".

Довідково: Арестович є позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака, а також є членом української делегації в Тристоронній контактній групі щодо виконання Мінських угод.

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Перед здобуттям посади на Банковій, Арестович був блогером, який публікував власні міркування на теми політики, військової справи та філософії. Крім того, Арестович заявляє, що воював на Донбасі.

Передісторія: 

  • Цього тижня Арестович повідомив ЗМІ, що звільнився з посади позаштатного радника голови Офісу президента Андрія Єрмака та з посади спікера української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі.
  • 19 січня на своїй Facebook-сторінці він повідомив, що йому "з владою не по путі". Зокрема, його обурило, що держава допустила повернення п’ятого президента Петра Порошенка, підозрюваного у державній зраді, та дозволила йому "влаштувати шоу з прихильниками під стінами суду". На його думку, це слабкість держави, яку не можна вибачити.
  • У вересні 2021 року колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков оприлюднив у себе в соцмережах старий відеозапис 2017 року, де Арестович стверджує, що чоловіки "розважаються на війні на Донбасі", а саме перебування в зоні Антитерористичної операції на Донбасі сприймають як "курорт". Ексміністр порадив Банковій "послати цього персонажа куди подалі", назвавши Арестовича "пустоцвітом" і "мерзотником". Сам Арестович зреагував на закиди, що ексміністр "почав політичний сезон".
  • У грудні 2020 року Арестович прокоментував медійну діяльність телеканалів "112", Newsone i Zik, які належали народному депутату Тарасу Козаку, соратникові Віктора Медведчука, що "вонине вороги і працюють за законом". На його думку, повідомлення, які вони поширювали, повинні оцінювати Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та Служба безпеки", а також додав, що він вітає їхню "журналістську діяльність". Через три місяці – 3 лютого 2021 року, президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти цих телеканалів.
  • 2020 року заступник секретаря Ради безпеки й оборони Сергій Кривонос заявив, що у 2018 році Арестович завів українських снайперів на Донбасі на мінне поле, через що загинули двоє військовослужбовців і ще троє дістали поранення.

Роман Романюк, УП
Теми: ЗеленськийАндрій ЄрмакОфіс президентакурйозмедіа
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