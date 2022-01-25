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Британия, не задумываясь, введет санкции против Путина – Джонсон

Вторник, 25 января 2022, 19:23
Борис Джонсон. Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что его правительство быстро и решительно введет национальные санкции против России и российского президента Владимира Путина в случае любых провокационных и агрессивных действий в Украине.

Источник: заявление Джонсона в зале Палаты общин

Прямая речь Джонсона: "Этой зимой нам приходится наблюдать за зрелищем, которое мы надеялись никогда больше не увидеть в Европе: большая и мощная страна собрала солдат и танки на границах своей страны-соседки с очевидной целью вторжения. Конечно, Россия уже совершила и продолжает совершать нападение на Украину с 2014 года, незаконно аннексировав более 25 тысяч квадратных километров ее территории и начав войну на Донбассе. И с того дня Украине не приходилось иметь хотя бы один день покоя и мира.

Теперь ей грозит новое вторжение, и на этот раз силы, скопленные на ее границах, насчитывают более 100 тысяч солдат, что в несколько раз превышает силы, с которыми Украине приходилось сталкиваться раньше.

Украинцы имеют полное моральное и законное право защищать свою страну, и я считаю, что их сопротивление будет ожесточенным и непреклонным. А кровопролитие будет равно ужасам Чечни или Боснии или любого конфликта в Европе с 1945 года.

Мы не можем променять мечту единой и свободной Европы, возникшей в те замечательные 1989-1991 годы, и излечившей разделение континента от Железного занавеса. Мы не позволим снова возвести этот занавес, ломая устройство европейской безопасности только потому, что Россия приставила пистолет к вискам Украины".

Детали: Премьер заверил депутатов, что лично объяснил Путину разрушительные последствия для российской экономики от санкций, которые подготовили страны НАТО и ЕС.

Джонсон надеется, что Россия передумает и согласится на дипломатический путь деэскалации напряжения.

В случае вторжения России в Украину Джонсон пообещал быстро и решительно ввести национальные санкции против чиновников российского правительства и российской экономики. Кроме того, по словам Джонсона, Великобритания настаивает на усилении пакета санкций в НАТО.

Предыстория: 

  • Ранее 25 января премьер Джонсон заявил, что он верит в планы России по молниеносному наступлению в Украине и захвату Киева, несмотря на то, что большинство западных стран не планируют эвакуировать свои дипломатические представительства.
  • Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину. По их словам, предпологается, что страну должен возглавить бывший народный депутат Евгений Мураев.
  • Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.
  • 24 января стало известно, что Великобритания отзывает часть своих сотрудников в посольстве в Киеве и забирает членов семьи дипломатов из Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали такое решение "преждевременным".

Денис Карловский, УП
Темы: ВеликобританияПутинвойнаБританиясанкции


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