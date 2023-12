Британия, не задумываясь, введет санкции против Путина – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что его правительство быстро и решительно введет национальные санкции против России и российского президента Владимира Путина в случае любых провокационных и агрессивных действий в Украине.

Источник: заявление Джонсона в зале Палаты общин

Прямая речь Джонсона: "Этой зимой нам приходится наблюдать за зрелищем, которое мы надеялись никогда больше не увидеть в Европе: большая и мощная страна собрала солдат и танки на границах своей страны-соседки с очевидной целью вторжения. Конечно, Россия уже совершила и продолжает совершать нападение на Украину с 2014 года, незаконно аннексировав более 25 тысяч квадратных километров ее территории и начав войну на Донбассе. И с того дня Украине не приходилось иметь хотя бы один день покоя и мира.

Теперь ей грозит новое вторжение, и на этот раз силы, скопленные на ее границах, насчитывают более 100 тысяч солдат, что в несколько раз превышает силы, с которыми Украине приходилось сталкиваться раньше.

Украинцы имеют полное моральное и законное право защищать свою страну, и я считаю, что их сопротивление будет ожесточенным и непреклонным. А кровопролитие будет равно ужасам Чечни или Боснии или любого конфликта в Европе с 1945 года.

Мы не можем променять мечту единой и свободной Европы, возникшей в те замечательные 1989-1991 годы, и излечившей разделение континента от Железного занавеса. Мы не позволим снова возвести этот занавес, ломая устройство европейской безопасности только потому, что Россия приставила пистолет к вискам Украины".

Детали: Премьер заверил депутатов, что лично объяснил Путину разрушительные последствия для российской экономики от санкций, которые подготовили страны НАТО и ЕС.

Джонсон надеется, что Россия передумает и согласится на дипломатический путь деэскалации напряжения.

В случае вторжения России в Украину Джонсон пообещал быстро и решительно ввести национальные санкции против чиновников российского правительства и российской экономики. Кроме того, по словам Джонсона, Великобритания настаивает на усилении пакета санкций в НАТО.

If President Putin were to choose the path of bloodshed and destruction in Ukraine, he must realise that it would be both tragic and futile.



