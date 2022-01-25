Британия, не задумываясь, введет санкции против Путина – Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что его правительство быстро и решительно введет национальные санкции против России и российского президента Владимира Путина в случае любых провокационных и агрессивных действий в Украине.
Источник: заявление Джонсона в зале Палаты общин
Прямая речь Джонсона: "Этой зимой нам приходится наблюдать за зрелищем, которое мы надеялись никогда больше не увидеть в Европе: большая и мощная страна собрала солдат и танки на границах своей страны-соседки с очевидной целью вторжения. Конечно, Россия уже совершила и продолжает совершать нападение на Украину с 2014 года, незаконно аннексировав более 25 тысяч квадратных километров ее территории и начав войну на Донбассе. И с того дня Украине не приходилось иметь хотя бы один день покоя и мира.
Теперь ей грозит новое вторжение, и на этот раз силы, скопленные на ее границах, насчитывают более 100 тысяч солдат, что в несколько раз превышает силы, с которыми Украине приходилось сталкиваться раньше.
Украинцы имеют полное моральное и законное право защищать свою страну, и я считаю, что их сопротивление будет ожесточенным и непреклонным. А кровопролитие будет равно ужасам Чечни или Боснии или любого конфликта в Европе с 1945 года.
Мы не можем променять мечту единой и свободной Европы, возникшей в те замечательные 1989-1991 годы, и излечившей разделение континента от Железного занавеса. Мы не позволим снова возвести этот занавес, ломая устройство европейской безопасности только потому, что Россия приставила пистолет к вискам Украины".
Детали: Премьер заверил депутатов, что лично объяснил Путину разрушительные последствия для российской экономики от санкций, которые подготовили страны НАТО и ЕС.
Джонсон надеется, что Россия передумает и согласится на дипломатический путь деэскалации напряжения.
В случае вторжения России в Украину Джонсон пообещал быстро и решительно ввести национальные санкции против чиновников российского правительства и российской экономики. Кроме того, по словам Джонсона, Великобритания настаивает на усилении пакета санкций в НАТО.
If President Putin were to choose the path of bloodshed and destruction in Ukraine, he must realise that it would be both tragic and futile.— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 25, 2022
My full statement: https://t.co/Ff6LatbVu8 pic.twitter.com/aenTopTO5x
Предыстория:
- Ранее 25 января премьер Джонсон заявил, что он верит в планы России по молниеносному наступлению в Украине и захвату Киева, несмотря на то, что большинство западных стран не планируют эвакуировать свои дипломатические представительства.
- Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину. По их словам, предпологается, что страну должен возглавить бывший народный депутат Евгений Мураев.
- Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.
- 24 января стало известно, что Великобритания отзывает часть своих сотрудников в посольстве в Киеве и забирает членов семьи дипломатов из Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали такое решение "преждевременным".