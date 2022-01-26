Главные новости вторника и ночи: "Джавелины" от США, санкции против Путина

Байден размышляет над персональными санкциями против Путина; самолетом из США привезли около трех сотен "Джавелинов" – актуальные новости 25 января.

О "Джавелинах"

США передали Украине около 300 противотанковых комплексов Javelin в пакете безопасности, поступившем самолетом в аэропорт "Борисполь" 25 января.

Javelin – это переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства. Его ракета имеет новейшую технологию, благодаря которой оператору не нужно корректировать и сопровождать заряд до цели после запуска.

О санкциях

Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина.

О других важных новостях

США предупредили Беларусь, что она также получит "решительный ответ", если поможет России во вторжении в Украину.

По данным СМИ, политические советники лидеров "нормандской четверки" на встрече 26 января хотят "определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса".

"Слуга народа" Андрей Клочко ежемесячно получает из бюджета 20 тысяч грн компенсации на аренду жилья в Киеве, при этом его мама и сестра за последние два года купили имущества на 20 млн грн, а сам Клочко с женой являются официальными миллионерами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал общие детали письменного ответа Альянса на так называемые "безопасные требования" Кремля, которые будут отправлены на этой неделе. Кроме того, в ответе будет отмечено, что в НАТО готовы выслушать беспокойство России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у России есть план молниеносной войны на территории Украины.

Чехия не исключает возможности направить в Украину военных для помощи в противостоянии агрессии РФ, если такой запрос будет – об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий.