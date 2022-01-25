Байден розмірковує над персональними санкціями проти Путіна
Президент США Джо Байден розглядає можливість запровадження персональних санкцій проти президента РФ Владіміра Путіна.
Джерело: відповідь Байдена журналістам під час візиту крамниці у Вашинґтоні, брифінг речниці Білого дому Джен Псакі
Пряма мова Байдена: "Я пояснив Путіну ще на початку, що в разі вторгнення до України, йому доведеться мати справу із серйозними наслідками, включно з жорсткими економічними санкціями. І крім того, я буду вимушений збільшити військову присутність підрозділів США на східних кордонах НАТО – Польщі, Румунії тощо.
Я вважаю, що зараз усе залежить від Путіна. Я думаю, що навіть його оточення не має певності, що він збирається робити".
Пряма мова журналіста: "Чи думаєте ви над тим, що застосувати санкції конкретно проти нього (Путіна – ред.), якщо він вирішить все ж почати вторгнення?"
Пряма мова Байдена: "Так, я буду розглядати (таку можливість – ред.)"
Деталі: Байден пояснив, що він готовий розмістити 8500 американських солдатів у східних країнах-членах НАТО в разі підвищення військової напруги, зокрема на білорусько-польському кордоні. За словами Псакі, таке рішення ухвалюватимуть спільно з партнерами по альянсу
На його думку, це повинно сигналізувати Путіну, що США незмінно вірні принципові, що напад на одну країну-члена НАТО означає напад на весь альянс.
Крім того, Байден сказав, що таке вторгнення буде найбільшою військовою операцією в Європі з часів закінчення Другої світової війни, і це змінить увесь світ.
Водночас, за словами речниці Псакі, в Білому домі не мають "ані намірів, ані інтересу, ані бажання" розміщувати американських військовослужбовців на території України.
Передісторія:
- 25 січня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з третьою частиною збройної допомоги Штатів, зокрема в ній привезли близько трьох сотень "Джавелінів". У ніч на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів, зокрема близько 90,7 тонн летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина, "понад 80 тонн зброї".
- 24 січня державний департамент оборони США підвищив рівень бойової готовності близько 8,5 тисяч солдатів, дислокованих на території Штатів. У разі погіршення безпекової ситуації в Європі, вони оперативно будуть розміщені в східних країнах-членах НАТО.
- Раніше 25 січня прем’єр Джонсон заявив, що він вірить у плани Росії щодо блискавичного наступу в Україні та захоплення Києва, попри те, що більшість західних країн не планують евакуювати свої дипломатичні представництва. Згодом, виступаючи в парламенті, Джонсон пообіцяв, що Британія, не задумуючись, запровадить національні санкції проти Росії та її вищого керівництва в разі вторгнення, а також заявив, що не дозволить Росії звести нову "Залізну завісу" в Європі.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 25 січня, що альянс не буде розміщувати своїх військових на території України. Крім того, він розповів, яким буде зміст письмових відповідей альянсу на вимогу Росії надати "гарантії" про майбутнє блокування приєднання нових країн.
- На свій день народження президент Володимир Зеленський записав відео, в якому попросив українців не панікувати та запевнив, що влада працює над досягненням миру.