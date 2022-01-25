Байден розмірковує над персональними санкціями проти Путіна

Джо Байден на пресконференції в Білому домі 19 січня 2022 року. Фото: Getty images

Президент США Джо Байден розглядає можливість запровадження персональних санкцій проти президента РФ Владіміра Путіна.

Джерело: відповідь Байдена журналістам під час візиту крамниці у Вашинґтоні, брифінг речниці Білого дому Джен Псакі

Пряма мова Байдена: "Я пояснив Путіну ще на початку, що в разі вторгнення до України, йому доведеться мати справу із серйозними наслідками, включно з жорсткими економічними санкціями. І крім того, я буду вимушений збільшити військову присутність підрозділів США на східних кордонах НАТО – Польщі, Румунії тощо.

Я вважаю, що зараз усе залежить від Путіна. Я думаю, що навіть його оточення не має певності, що він збирається робити".

Пряма мова журналіста: "Чи думаєте ви над тим, що застосувати санкції конкретно проти нього (Путіна – ред.), якщо він вирішить все ж почати вторгнення?"

Пряма мова Байдена: "Так, я буду розглядати (таку можливість – ред.)"

Деталі: Байден пояснив, що він готовий розмістити 8500 американських солдатів у східних країнах-членах НАТО в разі підвищення військової напруги, зокрема на білорусько-польському кордоні. За словами Псакі, таке рішення ухвалюватимуть спільно з партнерами по альянсу

На його думку, це повинно сигналізувати Путіну, що США незмінно вірні принципові, що напад на одну країну-члена НАТО означає напад на весь альянс.

Крім того, Байден сказав, що таке вторгнення буде найбільшою військовою операцією в Європі з часів закінчення Другої світової війни, і це змінить увесь світ.

Водночас, за словами речниці Псакі, в Білому домі не мають "ані намірів, ані інтересу, ані бажання" розміщувати американських військовослужбовців на території України.

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