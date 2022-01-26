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Головні новини вівторка і ночі: "Джавеліни" від США, санкції проти Путіна

Середа, 26 січня 2022, 07:00
Головні новини вівторка і ночі: Джавеліни від США, санкції проти Путіна
ФОТО: GETTY IMAGES

Байден розмірковує над персональними санкціями проти Путіна; літаком зі США привезли близько трьох сотень "Джавелінів" – актуальні новини 25 січня.

Про "Джавеліни"

США передали Україні близько 300 протитанкових комплексів Javelin у пакеті безпекової допомоги, що надійшла літаком до аеропорту "Бориспіль" 25 січня. 

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Javelin – це переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Його ракета має новітню технологію, завдяки якому операторові не потрібно коригувати та супроводжувати заряду до цілі після запуску.

Про санкції

Президент США Джо Байден розглядає можливість запровадження персональних санкцій проти президента РФ Владіміра Путіна.

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США попередили Білорусь, що вона також отримає "рішучу відповідь", якщо допоможе Росії у вторгненні до України.

За даними ЗМІ, політичні радники лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі 26 січня хочуть "визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

"Слуга народу" Андрій Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч грн компенсації на оренду житла у Києві, при цьому його  мама та сестра за останні два роки купили майна на 20 млн грн, а сам Клочко з дружиною є офіційними мільйонерами.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів загальні  деталі письмової відповіді Альянсу на так звані "безпекові вимоги" Кремля, яку буде відправлено цього тижня. Крім того, у відповіді буде зазначено, що в НАТО готові вислухати занепокоєння Росії. 

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України.

Чехія не виключає можливості надіслати в Україну військових для допомоги в протистоянні агресії РФ, якщо такий запит буде — про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Українська правда
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