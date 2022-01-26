Головні новини вівторка і ночі: "Джавеліни" від США, санкції проти Путіна

Байден розмірковує над персональними санкціями проти Путіна; літаком зі США привезли близько трьох сотень "Джавелінів" – актуальні новини 25 січня.

Про "Джавеліни"

США передали Україні близько 300 протитанкових комплексів Javelin у пакеті безпекової допомоги, що надійшла літаком до аеропорту "Бориспіль" 25 січня.

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Javelin – це переносний протитанковий ракетний комплекс американського виробництва. Його ракета має новітню технологію, завдяки якому операторові не потрібно коригувати та супроводжувати заряду до цілі після запуску.

Про санкції

Президент США Джо Байден розглядає можливість запровадження персональних санкцій проти президента РФ Владіміра Путіна.

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