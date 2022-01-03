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Трампа и его детей вызывают в суд

Понедельник, 3 января 2022, 20:10
Дональд Трамп, фото из архива Белого дома

Генеральный прокурор Нью-Йорка вынес повестки в суд бывшему президенту  США Дональду Трампу и двум его старшим детям в связи с гражданским расследованием деловой практики семьи.

Источник: AP News со ссылкой на заявление суда в понедельник

Детали: Офис генерального прокурора Летиции Джеймс запрашивает свидетельские показания и документы от Дональда Трампа-старшего, Дональда Трампа-младшего и Иванки Трамп "в связи с расследованием оценки собственности, принадлежащей или контролируемой" Трампом и его компанией "Trump Organization".

О попытке генерального прокурора получить показания от бывшего президента было сообщено в декабре, но обращение в суд в понедельник стало первым публичным раскрытием того факта, что следователи также запрашивали информацию у Иванки Трамп и Дональда Трампа-младшего.

Судья государственного суда, который занимался прошлыми спорами, возникшими в результате расследования, согласился обсудить аргументы по повесткам в суд, в которых также запрашиваются документы от Трампов в дополнение к их показаниям.

Трампы заявили, что будут бороться с повестками в суд. Аналогичная судебная тяжба разыгралась в прошлом году после того, как офис Джеймс вызвал в суд для дачи показаний другого сына экс-президента – Эрика Трампа.

Летиция Джеймс потратила более 2 лет на то, чтобы выяснить, не ввела ли организация Трампа в заблуждение банки или налоговые органы относительно стоимости активов: раздувая их, чтобы получить выгодные условия ссуды, или минимизируя их, чтобы получить экономию на налогах.

Трамп в прошлом месяце подал на Джеймс в федеральный суд, пытаясь положить конец ее расследованию. В иске Трамп утверждал, что Джеймс пытается публично очернить его самого и его соратников.

УП, дополнено
Темы: СШАТрамп
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