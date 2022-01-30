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Воскресенье, 30 января 2022, 10:28
Фото полиции с места ДТП

На трассе Киев-Чоп перевернулся рейсовый автобус с пассажирами

В ночь на воскресенье на трассе Киев-Чоп рейсовый автобус, направлявшийся в Польшу, попал в ДТП, 14 человек пострадали.

Источник: ГСЧС, полиция Львовской области в Фейсбуке

Детали: ДТП произошло 30 января в 02:03 вблизи села Хотов Золочевского района на Львовщине.

На месте работали 8 спасателей и 2 единицы техники ГСЧС.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автобуса Van Hool, 34-летний житель Ровенской области, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на сторону.

В результате ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения 14 пассажиров: 11 мужчин в возрасте от 24 до 56 лет из Львовской, Харьковской, Сумской Полтавской, Черниговской и Киевской областей и три женщины - 23-летняя львовянка, 50-летняя полтавчанка и 47-летняя жительница Харьковской области.

ДТП с автобусом
ДТП с автобусом
Фото полиции
ДТП с автобусом
ДТП с автобусом
Фото полиции

По факту полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Правоохранители устанавливают все происшествия.

Темы: ДТПГСЧС


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