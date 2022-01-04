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В Израиле разбился военный вертолет, двое погибших

Вторник, 4 января 2022, 02:56
В Израиле разбился военный вертолет, двое погибших
Поисковые работы, фото: twitter

Двое пилотов Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в понедельник вечером, когда военный вертолет разбился у побережья на севере Израиля.

Источник: Times of Israel со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ

Детали: Еще один член экипажа получил травмы, его доставили в медицинский центр, состояние – средней тяжести.

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Поисково-спасательные группы ЦАХАЛ вытащили из воды двух пилотов экипажа и провели реанимационные мероприятия, но не смогли их спасти.

Вертолет упал у побережья портового города Хайфа.

Офицер ВВС сообщил, что вертолет вылетел на учебу около 20:00 и разбился примерно через час.

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Предварительно причиной авиакатастрофы назвали техническую неисправность вертолета.

Темы: Израильавиа
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