В Израиле разбился военный вертолет, двое погибших
Вторник, 4 января 2022, 02:56
Двое пилотов Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли в понедельник вечером, когда военный вертолет разбился у побережья на севере Израиля.
Источник: Times of Israel со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ
Детали: Еще один член экипажа получил травмы, его доставили в медицинский центр, состояние – средней тяжести.
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Поисково-спасательные группы ЦАХАЛ вытащили из воды двух пилотов экипажа и провели реанимационные мероприятия, но не смогли их спасти.
Вертолет упал у побережья портового города Хайфа.
Офицер ВВС сообщил, что вертолет вылетел на учебу около 20:00 и разбился примерно через час.
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Предварительно причиной авиакатастрофы назвали техническую неисправность вертолета.