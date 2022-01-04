Кулеба и глава МИД Британии скоординировали позиции перед серией международных встреч

Встреча глав МИД украины и британии в ЛОндоне в декабре 2021 года. Фото: eastman news

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь в вопросах иностранных дел и содружества наций и развития Великобритании Лиз Трасс в телефонном разговоре скоординировали позиции перед серией международных встреч по линии НАТО, ОБСЕ и Евросоюза, которые состоятся в ближайшее время.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Лиз Трасс заверила в непреклонной поддержке нашего государства в противодействии российской вооруженной агрессии, отметила приверженность принципу "никаких решений об Украине без Украины". Она также проинформировала о подходах Лондона к переговорам Россия-НАТО и консультациям с ЕС по поводу новых жестких санкций для сдерживания России от дальнейшей агрессии", - отмечают в коммюнике украинской стороны.

"Вместе мы уверенно двигаемся к воплощению предложенного Украиной в ноябре комплексного пакета сдерживания России от новой волны войны в Европе. Пакет сдерживания включает политический, экономический и безопастностный уровни. Благодарен Великобритании за лидерскую роль в этом процессе", - отметил Дмитрий Кулеба.

Министры также обсудили подготовку саммита НАТО в Мадриде в июне.

Напомним, в своей статье для ЕвроПравды "30 лет британской поддержки: что Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ", Лиз Трасс подчеркнула, что за потенциальное новое вторжение РФ в Украину Британия готова ввести жесткие санкции, а также – что в Лондоне не воспринимают попытки Кремля обвинить в напряжении саму Украину или НАТО.

Новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.