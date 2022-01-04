Минздрав разрешил комбинировать CoronaVac с другими вакцинами

Министерство здравоохранения разрешило комбинировать covid-вакцины CoronaVac с AstraZeneca, Moderna и Pfizer, а также вакцины Moderna и Pfizer с AstraZeneca.

Источник: Минздрав

Дословно Минздрав: "В Украине изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от Covid-19, согласно которым вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech теперь можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNT). Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca".

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Детали: Согласно приказу Минздрава, возможны следующие схемы использования различных вакцин:

Первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая векторная (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna)

Первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая вакцина мРНК (Pfizer, Moderna)

Первая доза вакцины мРНК (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca)

Инфографика МОЗ

Интервал между вводом для всех схем – 28 дней.

Такие же схемы можно применять и для дополнительной или бустерной дозы.

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Также Минздрав рекомендует женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.

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