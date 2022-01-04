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Минздрав разрешил комбинировать CoronaVac с другими вакцинами

Вторник, 4 января 2022, 19:10
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Министерство здравоохранения разрешило комбинировать covid-вакцины CoronaVac с AstraZeneca, Moderna и Pfizer, а также вакцины Moderna и Pfizer с AstraZeneca.

Источник: Минздрав

Дословно Минздрав: "В Украине изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от Covid-19, согласно которым вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech теперь можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNT). Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca".

Детали: Согласно приказу Минздрава, возможны следующие схемы использования различных вакцин:

  • Первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая векторная (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna)
  • Первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая вакцина мРНК (Pfizer, Moderna)
  • Первая доза вакцины мРНК (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca)
 
Инфографика МОЗ

Интервал между вводом для всех схем – 28 дней.

Такие же схемы можно применять и для дополнительной или бустерной дозы.

Также Минздрав рекомендует женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.

Предыстория:

  • В сентябре Министерство здравоохранения разрешило комбинировать вакцины против Covid-19 производства Pfizer/BioNTech и Moderna.
  • По состоянию на 27 октября "смешивать" CoronaVac с другими препаратами в Министерстве здравоохранения не рекомендовали.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияМинздрав
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