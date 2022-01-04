Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минздрав разрешил комбинировать CoronaVac с другими вакцинами

Вторник, 4 января 2022, 18:10
Минздрав разрешил комбинировать CoronaVac с другими вакцинами
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Министерство здравоохранения разрешило комбинировать covid-вакцины CoronaVac с AstraZeneca, Moderna и Pfizer, а также вакцины Moderna и Pfizer с AstraZeneca.

Источник: Минздрав

Дословно Минздрав: "В Украине изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от Covid-19, согласно которым вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech теперь можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNT). Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca".

Реклама:

Детали: Согласно приказу Минздрава, возможны следующие схемы использования различных вакцин:

  • Первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая векторная (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna)
  • Первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая вакцина мРНК (Pfizer, Moderna)
  • Первая доза вакцины мРНК (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca)
 
Инфографика МОЗ

Интервал между вводом для всех схем – 28 дней.

Такие же схемы можно применять и для дополнительной или бустерной дозы.

ВИДЕО ДНЯ

Также Минздрав рекомендует женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.

Предыстория:

  • В сентябре Министерство здравоохранения разрешило комбинировать вакцины против Covid-19 производства Pfizer/BioNTech и Moderna.
  • По состоянию на 27 октября "смешивать" CoronaVac с другими препаратами в Министерстве здравоохранения не рекомендовали.

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинацияМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
В Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
Все новости...
Реклама: