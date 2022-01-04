Минздрав разрешил комбинировать CoronaVac с другими вакцинами
Министерство здравоохранения разрешило комбинировать covid-вакцины CoronaVac с AstraZeneca, Moderna и Pfizer, а также вакцины Moderna и Pfizer с AstraZeneca.
Источник: Минздрав
Дословно Минздрав: "В Украине изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от Covid-19, согласно которым вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech теперь можно совмещать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNT). Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно использовать вакцину AstraZeneca".
Детали: Согласно приказу Минздрава, возможны следующие схемы использования различных вакцин:
- Первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая векторная (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna)
- Первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая вакцина мРНК (Pfizer, Moderna)
- Первая доза вакцины мРНК (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca)
Интервал между вводом для всех схем – 28 дней.
Такие же схемы можно применять и для дополнительной или бустерной дозы.
Также Минздрав рекомендует женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а затем забеременели использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами – 28 дней.
Предыстория:
- В сентябре Министерство здравоохранения разрешило комбинировать вакцины против Covid-19 производства Pfizer/BioNTech и Moderna.
- По состоянию на 27 октября "смешивать" CoronaVac с другими препаратами в Министерстве здравоохранения не рекомендовали.