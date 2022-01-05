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Меркель после отставки точно не будет работать на РФ – посол

Среда, 5 января 2022, 11:40

Посол Украины в Германии Андрей Мельник исключил возможность того, что бывший канцлер Ангела Меркель может пойти работать на российские государственные структуры или российский бизнес.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Это исключено! Ангелу Меркель можно оценивать по-разному, но это нет", - сказал Мельник, комментируя опасения, что Меркель пойдет по дороге Шредера и возглавит "Северный поток-2" или "Роснефть".

"В последние семь лет я был участником десятков встреч украинских политиков с Меркель, и должен сказать, что она – человек, который имеет нравственный хребет и внутренние ценностные ориентиры", - добавил посол.

Он исключил возможность возвращения Меркель в экономическую сферу, а тем более в сферу влияния российского бизнеса.

"Вероятность этого сценария близка к нулю. И я склонен доверять людям из ее окружения, которые говорят, что в политику экс-канцлер также вряд ли вернется", - отметил дипломат.

Полное интервью с послом Украины в Германии смотрите на канале Европейской правды в видео "Когда запустят Nord Stream-2? Пойдет ли Меркель в Газпром?"

Темы: МеркельГерманияРосcия
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