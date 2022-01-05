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Госпогранслужба изготовила 2000 бухт колючей проволоки для границы с Беларусью

Среда, 5 января 2022, 13:22
Госпогранслужба изготовила 2000 бухт колючей проволоки для границы с Беларусью
Фото ГПСУ

Государственная пограничная служба изготовила на собственных мощностях почти 2000 бухт колючей проволоки, которые будут направлены для установки на границе с Беларусью.

Источник: сайт ГПСУ

Прямая речь главы Госпогранслужбы Сергея Дейнеко: "На сегодняшний день в развернутом производстве установлены три линии, которые позволяют производить проволочные заграждения типа "Егоза" и сетку рабицу. Также создан необходимый штат группы обеспечения, работающий посменно".

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Детали: По словам Дейнеко, пограничники нуждаются в надлежащем обустройстве границы, учитывая современные вызовы и угрозы, а также особенности участков.

Он добавил, что общая потребность Госпогранслужбы в колючей проволоке достаточно велика, поэтому пограничники начали производить ее самостоятельно.

Для бесперебойного производства "Егозы" за счет резервного фонда госбюджета закупили около 300 тонн сырья, еще более 200 тонн сырья пограничники получили от ряда организаций.

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В ГПСУ отметили, что из-за возможных миграционных потоков из Беларуси, Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы. С ноября обустроили десятки километров заграждений. Постоянно работают 30 созданных инженерных групп пограничников.

Также сообщается, что от местных органов самоуправления, представителей общественности и благотворительных организаций пограничники получили около 1500 бухт колючей проволоки "Егоза".

Украинская правда
Темы: Пограничная службаграницаБеларусь
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