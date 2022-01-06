Более тысячи человек пострадали на протестах в Казахстане - Минздрав страны
В результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, из них 400 в больнице.
Источник: первая заместитель главы Минздрава республики Ажар Гиниат в эфире государственного телеканала "Хабар-24", которую цитирует "Интерфакс-Украина", телеграмм-канал Readovka
Прямая речь Гиниат: "В результате протестов в республике Казахстан пострадавших уже более тысячи человек, 400 человек госпитализированы, 62 человека в реанимации.
Террористы нападают на врачей, пострадали десять медработников. Просим не мешать медработникам работать, чтобы кареты скорой помощи могли своевременно доехать до пострадавших".
Детали: Телеграмм-канал сообщает, что протестующие разогнали казахстанских силовиков в Алматы возле 12-й горбольницы и отобрали у них амуницию утром 6 января.
На видео протестующие сложили отобранные щиты и палки силовиков перед больницей.
Предыстория: Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что в ходе беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли 8 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.
Сотрудник полиции крупнейшего города Казахстана заявил в четверг, что десятки человек погибли в результате нападений на правительственные здания.
Напомним:
- Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- В Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы.
- Власти Алматы заявили о начале "антитеррористической спецоперации с целью установления порядка в городе". Сообщалось, что аэропорт освобожден.
- Все финансовые организации Казахстана временно остановили работу.
- Утром 6 января несколько бронетранспортеров и десятки двигавшихся пешком военнослужащих зашли на главную площадь Алматы. Были слышны выстрелы, когда военные приближались к толпе.