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Более тысячи человек пострадали на протестах в Казахстане - Минздрав страны

Четверг, 6 января 2022, 09:51
Более тысячи человек пострадали на протестах в Казахстане - Минздрав страны
ФОТО с САЙТа EKHOKAVKAZA.COM

В результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, из них 400 в больнице.

Источник: первая заместитель главы Минздрава республики Ажар Гиниат в эфире государственного телеканала "Хабар-24", которую цитирует "Интерфакс-Украина", телеграмм-канал Readovka

Прямая речь Гиниат: "В результате протестов в республике Казахстан пострадавших уже более тысячи человек, 400 человек госпитализированы, 62 человека в реанимации.

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Террористы нападают на врачей, пострадали десять медработников. Просим не мешать медработникам работать, чтобы кареты скорой помощи могли своевременно доехать до пострадавших".

Детали: Телеграмм-канал сообщает, что протестующие разогнали казахстанских силовиков в Алматы возле 12-й горбольницы и отобрали у них амуницию утром 6 января.

На видео протестующие сложили отобранные щиты и палки силовиков перед больницей.

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Предыстория: Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что в ходе беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли 8 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии.

Сотрудник полиции крупнейшего города Казахстана заявил в четверг, что десятки человек погибли в результате нападений на правительственные здания.

Напомним:

Темы: Казахстанмитингиздоровье
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