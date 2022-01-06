Россия уже заявляет, что протесты в Казахстане подготовлены и инспирированы "извне"
Россия заявила, что события в Казахстане инспирированы извне для того, чтобы "подорвать целостность государства".
Источник: заявление российского МИД
Дословно: "Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане.
Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства".
Детали: В заявлении указывается, что Россия будет способствовать "проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции".
Предыстория:
- 2 января на западе Казахстана начались "газовые" протесты после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.
- После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.
- Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января президент Казахстана объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане. В среду был захвачен и разграблен ряд органов власти и инфраструктурных объектов в Алматы, сообщают о погибших. Интернет и телефонная связь в стране функционирует со значительными перебоями.
- С 5 на 6 января Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которая имеет неофициальное название "российского НАТО", приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующих казахских властей.