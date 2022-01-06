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Россия уже заявляет, что протесты в Казахстане подготовлены и инспирированы "извне"

Четверг, 6 января 2022, 13:07
Россия уже заявляет, что протесты в Казахстане подготовлены и инспирированы извне
Фото: AFPTV/AFP via Getty Images

Россия заявила, что события в Казахстане инспирированы извне для того, чтобы "подорвать целостность государства".

Источник: заявление российского МИД

Дословно: "Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане.

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Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства".

Детали: В заявлении указывается, что Россия будет способствовать "проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 2 января на западе Казахстана начались "газовые" протесты после скачка цен на сжиженный газ, которым заправляют большинство автомобилей в регионе.
  • После того, как протесты начали охватывать другие города, полиция усилила меры безопасности, участились задержания активистов и представителей СМИ.
  • Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января президент Казахстана объявил режим чрезвычайного положения в столице Нур-Султане. В среду был захвачен и разграблен ряд органов власти и инфраструктурных объектов в Алматы, сообщают о погибших. Интернет и телефонная связь в стране функционирует со значительными перебоями.
  • С 5 на 6 января Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ), которая имеет неофициальное название "российского НАТО", приняла решение о военной интервенции в Казахстан по запросу действующих казахских властей.

Темы: РосcияКазахстан
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