Россия уже заявляет, что протесты в Казахстане подготовлены и инспирированы "извне"

Россия заявила, что события в Казахстане инспирированы извне для того, чтобы "подорвать целостность государства".

Источник: заявление российского МИД

Дословно: "Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане.

Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства".

Детали: В заявлении указывается, что Россия будет способствовать "проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции".

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