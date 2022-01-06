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Британия предупредила Россию: готовятся серьезные санкции в случае вторжения в Украину

Четверг, 6 января 2022, 15:33

Великобритания предупредила Москву, что она работает с западными партнерами над серьезными санкциями, направленными против финансового сектора России, если она вторгнется в Украину.

Об этом заявила в парламенте министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы не согласимся с кампанией, которую Россия ведет, чтобы ниспровергнуть своих демократических соседей. Они ложно представили Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию. Россия здесь агрессор. НАТО всегда было оборонительным союзом", - сказала Трасс.

Министр подчеркнула, что любое дальнейшее военное вторжение d Украину со стороны России повлечет "огромные последствия, включая скоординированные санкции, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России".

"Великобритания работает с нашими партнерами над этими санкциями, включая меры, нацеленные на российский финансовый сектор и частных лиц", - сказала Трасс.

Глава британского МИДа сказала, что она посетит Киев в конце этого месяца и что ситуация приближается к решающему моменту. "Жизненно важно, чтобы НАТО объединилась в противодействии угрожающему поведению России", - сказала Трасс.

По ее словам, Великобритания выступала против строительства газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

"Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа. Великобритания по-прежнему выступает против "Северного потока-2 ", и я работаю с союзниками и партнерами, чтобы подчеркнуть стратегические риски этого проекта", - добавила она.

Напомним, в своей статье для ЕвроПравды "30 лет британской поддержки: что Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ", Лиз Трасс подчеркнула, что за потенциальное новое вторжение РФ в Украину Британия готова ввести жесткие санкции, а также – что в Лондоне не воспринимают попытки Кремля обвинить в напряжении саму Украину или НАТО.

Новые переговоры между США и Россией, на которых обсудят Украину, планируются 10 января. 12 января ожидается встреча между представителями НАТО и РФ, 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ.

Темы: РосcияУкраина
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