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МВД Казахстана заявило о задержании почти 4 тысяч человек

Пятница, 7 января 2022, 16:41
Tengrinews.kz

В ходе протестов в Казахстане было задержано более 3800 человек, 26 протестующих убито и 26 – ранено.

Источник: Tengrinews.kz со ссылкой на МВД Казахстана, президент страны Касим-Жомарт Токаев в обращении

 
Tengrinews.kz

Детали: По новым данным МВД Казахстана, по всей стране было задержано 3811 человек. При этом 26 протестующих было убито и 26 – ранено.

Вместе с тем, Токаев в обращении заявил, что "только на Алматы напало 20 тысяч бандитов", имея в виду протестующих.

По его словам, в стране предстоит "разбор полетов". "Критически важно понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков", - сказал он.

 
Tengrinews.kz

Президент заявил, что "боевики" пока не сложили оружия, продолжают "совершать преступления" или готовиться к ним.

 
Tengrinews.kz

"Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен", - сказал он.

 
Tengrinews.kz

Издание Tengrinews.kz опубликовало фото из Алматы после противостояния протестующих и силовиков.

Предыстория:

  • Со 2 января в Казахстане продолжаются протесты. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
  • 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию".
  • Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
  • 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане.
  • Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.

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Темы: Казахстан
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