Иран заявил о готовности к переговорам по поводу сбитого самолета МАУ

Иран заявил о готовности провести двусторонние переговоры со странами, граждане которых погибли в катастрофе МАУ в Тегеране.

Источник: заявление МИД Ирана

Дословно: "Несмотря на незаконные действия некоторых конкретных стран, которые пытаются использовать этот болезненный инцидент и бедственное положение оставшихся в живых в своих собственных политических целях, Исламская Республика Иран вновь заявляет о своей готовности провести двусторонние переговоры с любой из соответствующих стран по поводу предпринятых действий, на основе добросовестности, уважения суверенитета стран и их внутренних законов, международных обязательств правительств и в соответствии с повесткой дня, согласованной обеими сторонами".

Детали: В Иране подчеркнули, что 5 января 2021 года одобрили выплату денежной компенсации семьям жертв.

"В Министерстве дорог и городского развития был сформирован штат, который принял необходимые меры для осуществления процесса оплаты и произвел выплаты ряду семей в соответствии с нормативными актами", - отметили в МИД страны.

Что предшествовало: 6 января Международная группа по координации и помощи жертвам рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" заявила, что Иран ответил отказом на предложение группы присоединиться к переговорам о компенсациях.

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