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Иран заявил о готовности к переговорам по поводу сбитого самолета МАУ

Пятница, 7 января 2022, 19:52
Иран заявил о готовности к переговорам по поводу сбитого самолета МАУ
Getty Images

Иран заявил о готовности провести двусторонние переговоры со странами, граждане которых погибли в катастрофе МАУ в Тегеране.

Источник: заявление МИД Ирана

Дословно: "Несмотря на незаконные действия некоторых конкретных стран, которые пытаются использовать этот болезненный инцидент и бедственное положение оставшихся в живых в своих собственных политических целях, Исламская Республика Иран вновь заявляет о своей готовности провести двусторонние переговоры с любой из соответствующих стран по поводу предпринятых действий, на основе добросовестности, уважения суверенитета стран и их внутренних законов, международных обязательств правительств и в соответствии с повесткой дня, согласованной обеими сторонами".

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Детали: В Иране подчеркнули, что 5 января 2021 года одобрили выплату денежной компенсации семьям жертв.

"В Министерстве дорог и городского развития был сформирован штат, который принял необходимые меры для осуществления процесса оплаты и произвел выплаты ряду семей в соответствии с нормативными актами", - отметили в МИД страны.

Что предшествовало: 6 января Международная группа по координации и помощи жертвам рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" заявила, что Иран ответил отказом на предложение группы присоединиться к переговорам о компенсациях.

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Предыстория:

  • 8 января 2020 года самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • 11 января 2020 года Иран признал, что сбил пассажирский самолет авиакомпании МАУ. К этому якобы привел человеческий фактор: военные ошибочно приняли авиалайнер за враждебную цель. В июле в Иране заявили, что катастрофа Boeing компании "Международные авиалинии Украины" была вызвана неверной настройкой системы прововоздушной обороны.
  • Иран затягивал с предоставлением информации и решением о компенсации семьям погибших. Иран передал Франции "черные ящики" самолета МАУ только летом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что расшифрованные данные подтверждают, что было "незаконное вмешательство в самолет".
  • 30 декабря стало известно, что Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы рейса PS752 (самолета МАУ). Канаду не устраивает такое предложение Ирана.
  • 31 декабря 2020 года Иран "с пятой попытки" передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Украинская правда
Темы: Иранавиакатастрофа МАУ в Иране
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