Названы имена вероятно причастных к катастрофе МАУ в Иране
Следователи знают имена вероятных исполнителей по делу об уничтожении самолета рейса PS752 авиакомпании МАУ, но Иран не оказывает должного содействия в расследовании катастрофы.
Источник: бывший заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов, работавший в составе международной группы по расследованию этого преступления, в Twitter и статье для Радио Свобода
Мамедов в Twitter: "Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Следует проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц.
В случае отказа Ирана признать свою ответственность и выплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск против Ирана в Международный суд ООН".
Детали: В своей статье Мамедов опубликовал имена предположительно причастных к преступлению военнослужащих нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции (IRGC):
- капитана Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1),
- первого лейтенанта Мейсама Хейроллахи (Meysam Kheirollahi, оператор),
- третьего лейтенанта Саеда Ахмада Мири (Seyed Ahmad Miri, оператор),
- первого лейтенанта Магамада Маджида Эслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost),
- капитана Саджада Мохаммади (Sajjad Mohammadi),
- майора Хамеда Мабхута (Hamed Mabhout),
- второго бригадного генерала Ибрагима Сафаи Киа (Ibrahim Safaei Kia),
- бригадного генерала Али Акбара Сейдуна (Ali Akbar Seydoun)
- военного Иранской Армии полковника Мостафы Фарати (Mostafa Farati).
По словам экс-замгенпрокурора, этим людям инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.
Что предшествовало: 7 января Иран заявил о готовности провести двусторонние переговоры со странами, граждане которых погибли в крушении МАУ в Тегеране.
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Предыстория:
- 8 января 2020 года самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- 11 января 2020 года Иран признал, что сбил пассажирский самолет авиакомпании МАУ. К этому якобы привел человеческий фактор: военные ошибочно приняли авиалайнер за враждебную цель. В июле в Иране заявили, что катастрофа Boeing компании "Международные авиалинии Украины" была вызвана неверной настройкой системы прововоздушной обороны.
- Иран затягивал с предоставлением информации и решением о компенсации семьям погибших. Иран передал Франции "черные ящики" самолета МАУ только летом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что расшифрованные данные подтверждают, что было "незаконное вмешательство в самолет".
- 30 декабря стало известно, что Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы рейса PS752 (самолета МАУ). Канаду не устраивает такое предложение Ирана.
- 31 декабря 2020 года Иран "с пятой попытки" передал Украине проект технического отчета о причинах катастрофы самолета МАУ в Тегеране.