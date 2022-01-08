Названы имена вероятно причастных к катастрофе МАУ в Иране

Следователи знают имена вероятных исполнителей по делу об уничтожении самолета рейса PS752 авиакомпании МАУ, но Иран не оказывает должного содействия в расследовании катастрофы.

Источник: бывший заместитель Генпрокурора Гюндуз Мамедов, работавший в составе международной группы по расследованию этого преступления, в Twitter и статье для Радио Свобода

Мамедов в Twitter: "Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Следует проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц.

В случае отказа Ирана признать свою ответственность и выплатить компенсации, Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск против Ирана в Международный суд ООН".

Детали: В своей статье Мамедов опубликовал имена предположительно причастных к преступлению военнослужащих нижних звеньев Корпуса стражей Исламской революции (IRGC):

капитана Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1),

первого лейтенанта Мейсама Хейроллахи (Meysam Kheirollahi, оператор),

третьего лейтенанта Саеда Ахмада Мири (Seyed Ahmad Miri, оператор),

первого лейтенанта Магамада Маджида Эслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost),

капитана Саджада Мохаммади (Sajjad Mohammadi),

майора Хамеда Мабхута (Hamed Mabhout),

второго бригадного генерала Ибрагима Сафаи Киа (Ibrahim Safaei Kia),

бригадного генерала Али Акбара Сейдуна (Ali Akbar Seydoun)

военного Иранской Армии полковника Мостафы Фарати (Mostafa Farati).

По словам экс-замгенпрокурора, этим людям инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

Что предшествовало: 7 января Иран заявил о готовности провести двусторонние переговоры со странами, граждане которых погибли в крушении МАУ в Тегеране.

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