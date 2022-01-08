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В Хорватии новый максимум случаев коронавируса

Суббота, 8 января 2022, 15:50

Хорватия зарегистрировала 9058 ежедневных случаев COVID-19, что является рекордным показателем второй день подряд.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Между тем, 33 пациента с COVID-19 скончались, сообщила национальная группа управления кризисными ситуациями.

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За последние 24 часа 19 975 человек прошли тест на вирус, и почти половина из них дали положительный результат.

Эксперты говорят, что значительный рост числа инфекций связан с сезоном отпусков.

В настоящее время насчитывается 39 853 активных случая, 20 633 человека находятся на самоизоляции. Кроме того, госпитализированы 1824 пациента с COVID-19, из них 244 на ИВЛ.

ВИДЕО ДНЯ

Текущий уровень вакцинации в Хорватии составляет 55,82%.

Темы: Хорватиякоронавирус
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