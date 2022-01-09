Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 50 человек погибли в результате авиаудара в Эфиопии – Reuters

Воскресенье, 9 января 2022, 00:56
Более 50 человек погибли в результате авиаудара в Эфиопии – Reuters
фото: AFP

В результате авиаудара в регионе Тиграй Эфиопии погибли 56 человек и 30 получили ранения.

Источник: Reuters со ссылкой на работников гуманитарной помощи

Детали: Авиаудару подвергся лагерь для перемещенных лиц. Среди пострадавших были дети, отмечает издание.

Реклама:

В вооруженных силах Эфиопии и правительстве не ответили на запрос о комментарии.

Ранее правительство отрицало нападения на мирных жителей в 14-месячном конфликте с повстанческими силами Тиграя.

Спикер Народного фронта освобождения Тиграя (НФЗТ), который противостоит властям, Гетачью Реда, заявил в twitter, что "очередной удар беспилотника Абея Ахмеда в лагерь внутренне перемещенных лиц в Дедеби унес жизни 56 невинных мирных жителей".

ВИДЕО ДНЯ

Авиаудар в городе Дедеби, который находится вблизи границы с Эритреей, произошел поздно вечером в пятницу.

Ранее в пятницу правительство освободило из тюрьмы нескольких лидеров оппозиции и заявило, что начнет диалог с политическими оппонентами, чтобы способствовать примирению.

Оба работника гумпомощи сказали, что число погибших подтвердили местные власти. Они предоставили Reuters фотографии раненых в больнице, среди которых много детей.

Напомним: По данным ООН, в период с мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в Тыграе.

Темы: авиабоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
авиа
Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США
РФ покупает детали для самолетов через "дружественные" страны: в лидерах ОАЭ, Китай и Турция
Россия поставила Мали два Су-25: оба не прослужили и года
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: