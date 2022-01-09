Более 50 человек погибли в результате авиаудара в Эфиопии – Reuters

В результате авиаудара в регионе Тиграй Эфиопии погибли 56 человек и 30 получили ранения.

Источник: Reuters со ссылкой на работников гуманитарной помощи

Детали: Авиаудару подвергся лагерь для перемещенных лиц. Среди пострадавших были дети, отмечает издание.

В вооруженных силах Эфиопии и правительстве не ответили на запрос о комментарии.

Ранее правительство отрицало нападения на мирных жителей в 14-месячном конфликте с повстанческими силами Тиграя.

Спикер Народного фронта освобождения Тиграя (НФЗТ), который противостоит властям, Гетачью Реда, заявил в twitter, что "очередной удар беспилотника Абея Ахмеда в лагерь внутренне перемещенных лиц в Дедеби унес жизни 56 невинных мирных жителей".

Авиаудар в городе Дедеби, который находится вблизи границы с Эритреей, произошел поздно вечером в пятницу.

Ранее в пятницу правительство освободило из тюрьмы нескольких лидеров оппозиции и заявило, что начнет диалог с политическими оппонентами, чтобы способствовать примирению.

Оба работника гумпомощи сказали, что число погибших подтвердили местные власти. Они предоставили Reuters фотографии раненых в больнице, среди которых много детей.

Напомним: По данным ООН, в период с мая по июнь 2021 года 350 тысяч человек жили в "тяжелом кризисе" в Тыграе.