Трюдо получил положительный тест на Covid
Вторник, 1 февраля 2022, 04:47
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что получил положительный тест на COVID-19.
Источник: Трюдо в twitter
Прямая речь: "…у меня положительный тест на COVID-19… продолжу работать удаленно на этой неделе, следуя рекомендациям по здравоохранению".
Детали: Трюдо уточнил, что чувствует себя хорошо. А также призвал всех вакцинироваться против коронавируса.
Напомним: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его семья покинули свой дом в Оттаве и отправились в секретное место.
Украинская правда