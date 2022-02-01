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Трюдо получил положительный тест на Covid

Вторник, 1 февраля 2022, 04:47

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что получил положительный тест на COVID-19.

Источник: Трюдо в twitter

Прямая речь: "…у меня положительный тест на COVID-19… продолжу работать удаленно на этой неделе, следуя рекомендациям по здравоохранению".

Детали: Трюдо уточнил, что чувствует себя хорошо. А также призвал всех вакцинироваться против коронавируса.

Напомним: Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его семья покинули свой дом в Оттаве и отправились в секретное место.

Украинская правда
Темы: Канадакоронавирус


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