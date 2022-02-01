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В Бундестаге объяснили отказ Германии поставлять оружие Украине

Вторник, 1 февраля 2022, 12:10
В Бундестаге объяснили отказ Германии поставлять оружие Украине
ФОТО: GETTY IMAGES

Германия не должна поставлять оружие Киеву, пока продолжаются дипломатические усилия по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Об этом заявил заместитель главы парламентской фракции Свободной демократической партии Александер Ламбсдорфф в интервью DW, пишет "Европейская правда".

Депутат Бундестага подчеркнул, что на случай военной агрессии в отношении Украины рассматриваются "все варианты".

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"Мы поддерживаем вооруженные силы Украины нелетальными компонентами. Мы оказываем помощь экономике. Мы открываем наши рынки в Европейском Союзе для украинских товаров. Делается многое, и мы помогаем Украине как можем", - отметил он.

Он отметил, что на данном этапе речь идет прежде всего о переговорном процессе, и в дипломатической сфере остается еще много вариантов, которые следует рассмотреть. В частности, по его словам, в рамках ООН необходимо вынести конфликт с РФ на обсуждение не Совета Безопасности, а Генеральной Ассамблеи, поскольку там Россия не имеет права вето.

По его словам, если украинцы хотят приобрести оружие, они знают, где это можно сделать, о чем также сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита немецкого коллеги Анналены Бербок.

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Отвечая на вопрос о возможности исключений для Украины в политике Берлина, предусматривающей отказ от поставки оружия в регионы военных конфликтов, Ламбсдорфф отметил, что это было сделано только дважды - в случае иракских курдов и в целях защиты косовских албанцев от геноцида со стороны сербов.

Депутат добавил, что в обоих случаях это была не та ситуация, в которой были возможны переговоры, а речь шла об уже происходившем геноциде.

"При этом с российской стороной говорить возможно, хоть и сложно, что мы и делаем вместе с нашими союзниками", - сказал он.

Напомним, многолетний советник экс-канцлера Ангелы Меркель по внешней политике и будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген раскритиковал позицию правительства Германии по поставкам оружия Украине.

Читайте также редакционную статью "Европейской правды" Германия толкает к войне и разрушает свое будущее в Украине. Это должно остановиться

Темы: ГерманияоружиеУкраинаРосcия
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