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Темпы роста заболеваемости коронавирусом замедлились – КШЭ

Вторник, 1 февраля 2022, 12:53
Темпы роста заболеваемости коронавирусом замедлились – КШЭ
Фото pixabay.com

Эксперты "Киевской школы экономики" заявляют, что темпы роста заболеваемости коронавирусом замедлились и продолжат замедляться и дальше, но в общем заболеваемость не остановится.

Источник: руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко на онлайн-брифинге 1 февраля

Прямая речь Гиниченко: "В Украине заболеваемость продолжает расти, ожидаемо, и еще будет продолжать расти в ближайшие недели. Однако следует отметить, что темпы роста замедляются. Мы ожидаем дальнейшего замедления темпов роста.

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Если последние две недели мы видели прирост заболеваемости в 2 раза каждую неделю, то сейчас у нас есть рост на 75%, и в дальнейшем мы ожидаем еще более медленный рост".

Детали: Он подчеркнул, что часть госпитализированных во время "омикрон"-волны сократилась в 2,5 раза по сравнению с волной "дельта" (с 25% до 10%).

Также в 4 раза снизился уровень смертности: во время предыдущей волны летальность составляла 2% (2% из выявленных случаев заканчивались смертью – ред.), а сейчас составляет 0,5%.

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Аналитики КШЭ сообщили, что госпитализация ковид-больных выросла за последнюю неделю на 34%, но при этом выросли и выписки – на 33%.

Кровати с кислородом сейчас заняты на треть. Это связывают с более легким течением вируса штамма "омикрон" и более высоким уровнем вакцинации в Украине по сравнению с осенней "дельта"-волной.

Также аналитики подчеркивают, что смертность стабилизировалась в среднем на уровне у 132 человека в сутки, что примерно в 5 раз меньше, чем во время "дельта"-волны.

Самый высокий уровень заболеваемости в западных областях, где также и самый низкий уровень вакцинации.

При этом признаки "красной" зоны уже имеют 9 областей – Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская и Хмельницкая. Они могут перейти в "красную" зону уже на этой неделе.

Ирина Балачук, УП
Темы: коронавирусУкраина
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