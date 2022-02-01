Блинкен заявил Лаврову, что российское вторжение будет иметь тяжелые последствия

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к немедленной деэскалации со стороны России во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает "Европейская правда"

Блинкен и Лавров обсуждали письменный ответ США на предложения России по "гарантиям безопасности".

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"Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности, что мы намерены делать в полной координации с нашими партнерами и союзниками", - говорится в заявлении.

Блинкен также подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы.

"Госсекретарь призвал Россию к немедленной деэскалации и выводу войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет встречено быстрыми и тяжелыми последствиями, и призвал Россию идти дипломатическим путем", - отметили в Госдепе.

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Напомним, США 26 января предоставили письменный ответ, в котором исключили переговоры по нерасширению и подчеркнули право государств избирать их собственные договоренности и союзы.

НАТО параллельно с США также передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. НАТО отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на требования Кремля о гарантиях безопасности нет позитивной реакции на главный вопрос.