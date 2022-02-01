Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен заявил Лаврову, что российское вторжение будет иметь тяжелые последствия

Вторник, 1 февраля 2022, 17:17
Блинкен заявил Лаврову, что российское вторжение будет иметь тяжелые последствия
БЛИНКЕН И ЛАВРОВ ФОТО: GETTY IMAGES

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к немедленной деэскалации со стороны России во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом говорится в заявлении Госдепа, сообщает "Европейская правда"

Блинкен и Лавров обсуждали письменный ответ США на предложения России по "гарантиям безопасности".

Реклама:

"Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности, что мы намерены делать в полной координации с нашими партнерами и союзниками", - говорится в заявлении.

Блинкен также подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы.

"Госсекретарь призвал Россию к немедленной деэскалации и выводу войск и техники от границ Украины. Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет встречено быстрыми и тяжелыми последствиями, и призвал Россию идти дипломатическим путем", - отметили в Госдепе.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, США 26 января предоставили письменный ответ, в котором исключили переговоры по нерасширению и подчеркнули право государств избирать их собственные договоренности и союзы.

НАТО параллельно с США также передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. НАТО отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на требования Кремля о гарантиях безопасности нет позитивной реакции на главный вопрос.

Темы: СШАЛавровРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
США
Новый спецпредставитель США рассказала, чем будет заниматься в Украине
Российские олигархи и компании, помогающие войску РФ, попали в новый пакет санкций США
Россия высылает двух американских дипломатов, которых обвиняет в шпионаже
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летели на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: