Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Блінкен заявив Лаврову, що російське вторгнення матиме важкі наслідки

Вівторок, 1 лютого 2022, 18:17
БЛІНКЕН І ЛАВРОВ ФОТО: GETTY IMAGES

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав до негайної деескалації з боку Росії під час телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це йдеться у заяві Держдепу, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен і Лавров обговорювали письмову відповідь США на пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки".

"Держсекретар підкреслив готовність США на двосторонній основі та разом із союзниками та партнерами продовжувати предметний обмін думками з Росією з питань взаємної безпеки, що ми маємо намір робити у повній координації з нашими партнерами та союзниками", - йдеться у заяві.

Блінкен також підтвердив прихильність США до суверенітету та територіальної цілісності України, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику та союзи.

"Держсекретар закликав Росію до негайної деескалації та виведення військ та техніки від кордонів України. Він наголосив, що подальше вторгнення в Україну буде зустрінуте швидкими та тяжкими наслідками, і закликав Росію йти дипломатичним шляхом", - зазначили у Держдепі.

Нагадаємо, США 26 січня надали письмову відповідь, у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. 

НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. НАТО відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.

Теми: СШАЛавровРосіяУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу

"Загублене" відео ДТП з Трухіним: у Венедіктової провину поклали на патрульну поліцію

Новини 4 лютого: реакція Монастирського на ДТП з Трухіним, матч України та Росії

відеоУкраїна мінімально програла Росії у півфіналі Євро-22 з футзалу

"Українська правда" передала відео з Трухіним до НАБУ

відеоМонастирський нарешті відреагував на скандальне відео з Трухіним: Я б його послав

Усі новини...
США
Посольство США в Києві повідомляє, що відкрите та працює в повному обсязі
Путін прокоментував відповідь США і НАТО: не врахували "ключові вимоги" РФ
Торгова комісія США перевірить угоду Microsoft і Activision Blizzard
Останні новини
01:10
Комісія не виконує свою роботу – тимчасова повірена США про обрання керівника САП
00:34
Ринок електроенергії: НКРЕКП ввела ряд обмежувальних заходів
23:56
Разумков звернеться до КСУ щодо призначення голови ДБР
23:33
Франція оновила умови в’їзду для українців
23:03
фотоНайбільший монумент України підсвітили кольорами прапору
22:38
Генсек НАТО відреагував на вимогу РФ і Китаю щодо нерозширення Альянсу
22:13
Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони
21:55
Новини економіки: провальний запуск супутника, Олімпіада та втрати Цукерберга
21:48
В Офісі президента підтвердили перший візит Шольца в Україну
21:32
Акції Ford впали на понад 10% – не виправдав очікувань інвесторів
Усі новини...