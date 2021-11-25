Россия перебрасывает войска в оккупированный Крым – разведчики Janes
Россия перебрасывает войска на оккупированный полуостров Крым в рамках крупномасштабного наращивания военной мощи на границе с Украиной.
Источник: американское издание "Bloomberg" со ссылкой на данные всемирной оборонно-разведывательной компании "Джейнс" (Janes) и группы разведки "Conflict Intelligence Team", которая базируется в Москве
Детали: Войска и техника прибывают в Крым с прошлой недели, сообщила Janes в электронном письме из Лондона.
По данным этой разведки, развертывание сил следует за отправкой боевых танков и другого тяжелого вооружения в Воронежскую область на юго-западе России.
В состав войск, отправленных в Крым, входят 34-я мотострелковая бригада, которую засняли при погрузке в поезд в Ставропольском крае 11 ноября, и 42-я гвардейская мотострелковая дивизия, чьи танки Т-72Б3 были замечены на видео в поезде, направлявшемся в Крым, о котором сообщали разведчики "Conflict Intelligence Team" (CIT).
"Bloomberg" отмечает, что пресс-служба Минобороны РФ не отвечала на звонки в нерабочее время, а Кремль уже неоднократно отказывался отвечать на вопросы о размещении российских войск, мол это "внутреннее дело".
Этому предшествовало: 24 ноября Международная группа журналистов "Conflict Intelligence Team" обнародовала собственное расследование об угрожающем скоплении Россией войск и техники вблизи границ с Украиной.
"Кроме войск к границам Украины, похоже, завозят и технику, к тому же, в настораживающем количестве, и которую только с натяжкой можно попытаться объяснить процессом перевооружения имеющихся частей", – отмечали журналисты-разведчики.
Предыстория:
- Два американских издания сообщили о переброске российских войск на украинскую границу: The Washington Post 31 октября написали о сосредоточении войск, а Politico опубликовали спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видно размещение техники у границ.
- 11 ноября американское медиа Bloomberg из своих источников узнало, что США предупредили руководство Евросоюза о высоком риске полномасштабного вторжения России в Украину зимой.
- 20 ноября свои доказательства подготовки в России вторжение опубликовали в New York Times.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью 21 ноября изданию Military Times, в котором заявил, что Россия планирует захватить южные и восточные области Украины в конце января – начале февраля 2022 года. Наступление будет вестись с территории Беларуси, оккупированного Крыма и с востока.
- В российском Совбезе ответили, что все обвинения России в подготовке к наступлению используют как прикрытие для будущего украинского агрессивного наступления. Этот же тезис на следующий день повторил спикер Кремля Дмитрий Песков.