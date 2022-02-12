Россия обвинила западные СМИ в "откровенной дезинформации"
МИД России заявил о том, что западные СМИ "распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями" в отношении вероятного вторжения России в Украину.
Источник: МИД России
Дословно: "В конце 2021 — начале 2022 годов мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой — убедить мировую общественность в том, что Российская Федерация готовит вторжение на территорию Украины".
"СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы".
"По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне".
Детали: МИД РФ опубликовал "некоторые из наиболее ярких "фейковых" публикаций в западных СМИ".
В российском ведомстве заявили, что "они – доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины".
Предыстория:
- Как сообщили британские журналисты, президент США Джо Байден считает, что нападение России на Украину произойдет "в ближайшие дни". Накануне вечером 10 февраля президент США Джо Байден в интервью с американским телеканалом NBC заявил, что советует американцам в Украине немедленно уехать за ее пределы. Он добавил, что американская армия не сможет ничем помочь на территории Украины, ведь он не планирует ее направлять из-за риска прямого конфликта между армиями ядерных государств мира – США и России.
- После слов Байдена, посольства ряда западных стран объявили официальные инструкции для своих граждан, чтобы они немедленно уехали за пределы Украины. Израиль объявил эвакуацию сотрудников своего посольства и членов их семей.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин может и не ожидать завершения Зимних Олимпийских игр в Пекине для начала военного вторжения в Украину.
- 10 февраля премьер-министр Британии Борис Джонсон после официальных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что данные британской разведки вокруг российских войск достаточно "мрачны". Великобритания в конце января вывезла часть персонала своего посольства из Украины.
- В противовес, американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники во властных кабинетах, заявил, что американские власти намеренно создают удручающую и "апокалиптическую" картину в медиа и через официальные каналы коммуникации, чтобы отвадить Россию от ее намерений.