Россия обвинила западные СМИ в "откровенной дезинформации"

МИД России заявил о том, что западные СМИ "распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями" в отношении вероятного вторжения России в Украину.

Источник: МИД России

Дословно: "В конце 2021 — начале 2022 годов мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой — убедить мировую общественность в том, что Российская Федерация готовит вторжение на территорию Украины".

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"СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы".

"По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне".

Детали: МИД РФ опубликовал "некоторые из наиболее ярких "фейковых" публикаций в западных СМИ".

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В российском ведомстве заявили, что "они – доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины".

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