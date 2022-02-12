Росія звинуватила західні ЗМІ у "відвертій дезінформації"
МЗС Росії заявило про те, що західні ЗМІ "поширювали відверту дезінформацію, займалися маніпуляціями" щодо ймовірного вторгнення Росії в Україну.
Джерело: МЗС Росії
Дослівно: "Наприкінці 2021 — на початку 2022 років світовий інформаційний простір зіткнувся з безпрецедентною за своєю масштабністю та опрацьованістю медійною кампанією, мета якої — переконати світову громадськість у тому, що Російська Федерація готує вторгнення на територію України".
"ЗМІ всупереч стандартам чесної журналістики поширювали відверту дезінформацію, займалися маніпуляціями для того, щоб впровадити в громадську думку тезу про агресивні наміри Москви".
"По суті, західні медіа обслуговували політичне замовлення своїх урядів, скоординовано тиражуючи недостовірну інформацію, беручи участь у повномасштабній інформаційній війні".
Деталі: МЗС РФ опублікувало "деякі з найяскравіших "фейкових" публікацій у західних ЗМІ".
У російському відомстві заявили, що "вони – доказ того, що проти Москви ведеться скоординована інформаційна атака, націлена на підрив та дискредитацію справедливих вимог Росії щодо забезпечення гарантій безпеки, а також виправдання західних геополітичних устремлінь та військового освоєння території України".
Передісторія:
- Як повідомили британські журналісти, президент США Джо Байден вважає, що напад Росії на Україну станеться "в найближчі дні".Напередодні ввечері 10 лютого президент США Джо Байден в інтерв’ю з американським телеканалом NBC заявив, що він радить американцям в Україні негайно виїхати за її межі. Він додав, що американська армія не зможе нічим допомогти на території України, адже він не планує її надсилати через ризик прямого конфлікту між арміями ядерних держав світу – США й Росії.
- Після слів Байдена, посольства низки західних країн оголосили офіційні інструкції для своїх громадян, щоби вони негайно виїхали за межі України. Ізраїль оголосив евакуацію співробітників свого посольства та членів їхніх родин.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін може й не чекати завершення Зимових Олімпійських ігор у Пекіні для початку військового вторгнення до України.
- 10 лютого прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон після офіційних перемовин з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом повідомив, що дані британської розвідки довкола російських військ досить "похмурі". Велика Британія наприкінці січня також вивезла частину персоналу свого посольства з України.
- На противагу, американський телеканал CNN з посиланням на свої джерела у владних кабінетах заявив, що американська влада навмисно створює гнітючу та "апокаліптичну" картину в медіа та через офіційні канали комунікації, аби віднадити Росію від її намірів.