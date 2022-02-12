Росія звинуватила західні ЗМІ у "відвертій дезінформації"

МЗС Росії заявило про те, що західні ЗМІ "поширювали відверту дезінформацію, займалися маніпуляціями" щодо ймовірного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: МЗС Росії

Дослівно: "Наприкінці 2021 — на початку 2022 років світовий інформаційний простір зіткнувся з безпрецедентною за своєю масштабністю та опрацьованістю медійною кампанією, мета якої — переконати світову громадськість у тому, що Російська Федерація готує вторгнення на територію України".

"ЗМІ всупереч стандартам чесної журналістики поширювали відверту дезінформацію, займалися маніпуляціями для того, щоб впровадити в громадську думку тезу про агресивні наміри Москви".

"По суті, західні медіа обслуговували політичне замовлення своїх урядів, скоординовано тиражуючи недостовірну інформацію, беручи участь у повномасштабній інформаційній війні".

Деталі: МЗС РФ опублікувало "деякі з найяскравіших "фейкових" публікацій у західних ЗМІ".

У російському відомстві заявили, що "вони – доказ того, що проти Москви ведеться скоординована інформаційна атака, націлена на підрив та дискредитацію справедливих вимог Росії щодо забезпечення гарантій безпеки, а також виправдання західних геополітичних устремлінь та військового освоєння території України".

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