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Новости 25 января: заявления об Украине и НАТО, премьер Британии об агрессии РФ

Вторник, 25 января 2022, 21:00
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Getty Images

Столтенберг рассказал, что будет отвечать НАТО на требования Кремля; премьер Британии верит в наступление РФ на Киев, несмотря на отказ большинства посольств эвакуироваться — актуальные новости 25 января.

Об Украине и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал общие детали письменного ответа Альянса на так называемые "безопасные требования" Кремля, которые будут отправлены на этой неделе. Кроме того, в ответе будет отмечено, что в НАТО готовы выслушать беспокойство России.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что отзыв законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода" на оккупированных территориях не связан с предстоящей встречей советников лидеров нормандской четверки и назвал такую ​​информацию "фейком".

Кроме того президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО и в случае эскалации с Россией Загреб максимально дистанцируется от событий. По словам Милановича, он будет всеми силами помешать любому вовлечению Хорватии в конфликт между РФ и Украиной.

О премьере Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что у России есть план молниеносной войны на территории Украины. Премьер добавил, что ситуация "достаточно пасмурная", но война не является неизбежной. По его словам, Британия "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и поставляет Украину оборонное оружие.

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За сутки 24 января в Украине зафиксировали 19 118 новых случаев COVID-19 и 161 летальный случай, госпитализировали 1 507 человек, поправилось 5 863 человека. Также за минувшие сутки вакцинировали против COVID-19 69546 человек.

Украинская правда
Темы: джавелинНАТОВеликобританияКанадаЧехия


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