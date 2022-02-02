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В МВД умыли руки от ДТП с Трухиным: Этим занимается ГБР

Среда, 2 февраля 2022, 08:47
В МВД умыли руки от ДТП с Трухиным: Этим занимается ГБР
Скриншот из видео УП

Министерство внутренних дел заявляет, что информация о том, что "слуга народа" Александр Трухин после ДТП пытался договориться с главой МВД Денисом Монастырским, не соответствует действительности.

Источник: сообщение МВД в Facebook в ответ на расследование "Украинской правды" относительно аварии с участием Трухина 23 августа 2021 года

Дословно МВД: "Все попытки представлять суть дела так, будто бы народный депутат А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел не соответствуют действительности".

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Детали: На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", Трухин говорил прибывшему на место аварии правоохранителю: "Сергей, иди сюда. Давай я тихонько пойду сейчас в лес. Я с Денисом поговорю. С Монастырским".

На что полицейский заявил, что "не получится уйти" и уточнил, о каком Денисе речь.

В МВД напомнили, что Трухин является специальным субъектом уголовного производства и что уголовные производства, в которых он может фигурировать в качестве подозреваемого, относятся к подследственности Государственного бюро расследований.

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В ведомстве добавили, что именно из-за того, что в ходе следствия полиция получила "факты, свидетельствовавшие, что за рулем автомобиля "Ауди" мог быть именно нардеп", то уголовное производство было передано из полиции в ГБР.

"Полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП. Установление всех фактов и обстоятельств ДТП с участием народного депутата Украины и принятие соответствующих процессуальных решений входят в полномочия Государственного бюро расследований", – подытожили в МВД.

Детали: При этом МВД ограничило список людей, которые могут оставлять комментарии к его сообщению относительно ДТП в Facebook. По крайней мере журналист УП, подписанный на страницу ведомства в соцсети, не может оставить комментарий к сообщению.

По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, в настоящее время министр внутренних дел Денис Монастырский уже успел посмотреть видео с камер патрульных полицейских.

Но Трухин отказывается сообщить, был ли он за рулем, и отмечает, что материалы дела о ДТП почему-то засекречены. 

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Предыстория:

  • 23 августа 2021 года народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был пьян и спровоцировал аварию по дороге из Полтавы в Киев.
  • 1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. На видео из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда", Трухин говорил прибывшему на место аварии правоохранителю: "Сергей, иди сюда. Давай я тихонько пойду сейчас в лес. Я с Денисом поговорю. С Монастырским".
  • Министерство внутренних дел на это заявило, что информация о том, что "слуга народа" Александр Трухин после ДТП пытался договориться с главой МВД Денисом Монастырским, не соответствует действительности.
  • В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ДБР.
  • Государственное бюро расследований заявилот, что не имело в своем распоряжении видео по ДТП с участием нардепа Александра Трухина из нагрудной камеры полицейского, которое опубликовала "Украинская правда"
    Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила НАБУ открыть еще одно уголовное производство по факту ДТП с участием народного депутата Александра Трухина.
  • 2 февраля Трухина исключили из "Слуги народа".
     

Украинская правда
Темы: МВДТрухинДТПСлуга народа
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