Дело Трухина: ГБР говорит, что у них не было видео, которое сняли полицейские

Государственное бюро расследований заявляет, что в их распоряжении не было видео со служебной камеры полицейских, снятого 23 августа после аварии с участием Audi, в которой был народный депутат Александр Трухин.

Источник: заявление ГБР о расследовании "Украинской правды" об обстоятельствах ДТП с Трухиным

Дословно ГБР: "Расследование дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата Украины Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года, еще продолжается. Государственное бюро расследований проводит все необходимые экспертизы и другие следственные действия.

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Информируем, что материалов, обнародованных журналистами издания "Украинская правда", на момент выхода расследования в распоряжении следствия не было".

Детали: Бюро отмечает, что "следователи ГБР допрашивали сотрудника полиции, видео с личной камеры которого обнародовали журналисты", но "работникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам".

"Поскольку камеры видеофиксации на участке трассы, где произошло происшествие, на момент ДТП еще не были установлены, ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные фото- и видеозаписи для ускорения расследования. К сожалению, данное обращение не привело к ожидаемому результату", – напомнили в ГБР.

ВИДЕО ДНЯ

Видео, опубликованное УП, будет истребовано в законном порядке и исследовано, будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем, сообщили в бюро.

Этому предшествовало: Министерство внутренних дел заявило, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию ДТП, к которому причастен Трухин, а дело передано по подследственности Государственному бюро расследований

По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, министр внутренних дел Денис Монастырский смотрел видео с камер патрульных полицейских.

Предыстория:

23 августа 2021 года народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП. По данным СМИ, нардеп был "навеселе" после мероприятий ко Дню государственного флага в Полтаве и спровоцировал аварию по дороге в Киев.

Трухин прокомментировал ДТП аж через неделю, после огласки: признался, что был на месте аварии и получил в ней "черепно-мозговую травму", но не сообщил, был ли он за рулем, и опроверг, что водители были пьяны.

Фракция "Слуга народа" не принимала решений относительно Трухина, якобы ожидая результатов следствия.

1 февраля 2022 года "Украинская правда" обнародовала расследование с видео о ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина. Судя по видео, Трухин пытался уйти с места ДТП в лес и там намекал полицейским на взятку, заявляя, что у него "спортивная сумка", в которой есть "тысяч 150".

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