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Девятиэтажка горела в Кропивницком: 1 человек погиб, 3 пострадали

Среда, 2 февраля 2022, 18:18

В результате пожара в девятиэтажном доме в Кропивницком погиб 1 человек, еще 3 травмировались.

Источник: сообщение ГСЧС Украины

Дословно: "2 февраля в 15:59 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Попова. В 16:44 пожар локализован на площади 60 м.кв, а в 17:03 – ликвидирован.

В результате происшествия погиб 1 человек и 3 человека пострадало, из них 2 ребенка. Разрушений несущих конструкций нет".

Украинская правда
Темы: пожарчрезвычайное происшествие


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