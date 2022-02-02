Девятиэтажка горела в Кропивницком: 1 человек погиб, 3 пострадали

В результате пожара в девятиэтажном доме в Кропивницком погиб 1 человек, еще 3 травмировались.

Источник: сообщение ГСЧС Украины

Дословно: "2 февраля в 15:59 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Попова. В 16:44 пожар локализован на площади 60 м.кв, а в 17:03 – ликвидирован.

В результате происшествия погиб 1 человек и 3 человека пострадало, из них 2 ребенка. Разрушений несущих конструкций нет".